Geen kwaad opzet bij brand in brasserie Livingroom 102 in Westkapelle

Met de zware brand die donderdagavond brasserie Livingroom 102 in Westkapelle bij Knokke-Heist vernielde, was geen kwaad opzet gemoeid. Het vuur zou ontstaan zijn aan een stopcontact waar batterijen aan het opladen waren. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, vrijdag.

De brandweer van de hulpverleningszone 1 werd donderdag rond 23 uur opgeroepen voor een brand in de Sluisstraat in Westkapelle, een deelgemeente van Knokke-Heist. Het bleek te gaan om een uitslaande brand op de eerste verdieping van brasserie Livingroom 102. Het restaurant was gesloten en er was niemand aanwezig. Er vielen dus geen gewonden. De brandweer kreeg het vuur relatief snel onder controle, maar kon niet meer voorkomen dat de horecazaak helemaal werd verwoest.

Branddeskundige

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen stuurde een branddeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Volgens de eerste vaststellingen van de expert ging het om een accidentele oorzaak. “De brand zou vermoedelijk ontstaan zijn aan een stopcontact waar batterijen aan het opladen waren”, meldt het parket.