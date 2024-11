KIJK – Zware uitslaande brand vernielt brasserie Livingroom 102 in Westkapelle

Donderdagavond rond 23 uur is brand uitgebroken in brasserie Livingroom 102 in de Sluisstraat in Westkapelle bij Knokke-Heist. Het pand brandde zo goed als volledig uit.

© JVM

De brasserie, gelegen vlak bij de Nederlandse grens, stond bij aankomst van de hulpdiensten reeds in lichterlaaie. Het blussen verliep door een gebrek aan water niet zonder moeite. De brand nam uitbreiding en het pand is zo goed als volledig uitgebrand. De beide eigenaars van de horecazaak, die donderdag gesloten was, kwamen ter plaatste en waren zwaar aangedaan.

© JVM

De oorzaak van de brand is nog niet achterhaald en het nablussen zal nog een hele tijd duren. Pas bij dageraad zal blijken hoe groot de schade is. Tijdens de bluswerken was de Sluisstraat afgesloten voor alle verkeer.

© JVM

© JVM

© JVM

© JVM

© JVM