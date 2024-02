Felle brand vernielt gezinswoning in Bovekerke: BE-alert voor hevige rookontwikkeling

In de Noordstraat in Bovekerke (Koekelare) is maandagmiddag een felle brand uitgebroken in een gezinswoning. Dat werd nadien onbewoonbaar verklaard. Een gezin krijgt nu elders onderdak. “De brand ging gepaard met felle rookontwikkeling en de hevige wind bemoeilijkte ook de bluswerken”, zegt kapitein Gino Crombez van de brandweer. Daarom werd een BE-alert verstuurd naar de inwoners van Koekelare om lange tijd ramen en deuren dicht te houden en ventilatie uit te schakelen.

Het was een buurtbewoonster die de brand rond 15.40 uur opmerkte toen ze ging wandelen met haar hond, op de hoek van de straat Moscou met de Noordstraat. Ze zag hoe een schuur aanpalend achter de woning hevig aan het roken was. De vrouw belde aan, maar kreeg geen gehoor in het huis. Daarop belde ze de hulpdiensten op, stuurde een bericht naar de bewoner op zijn werk en haalde nog het hondje de bewoners uit de tuin. Bij het aanrijden van de brandweer nam de brand snel uitbreiding in de schuur. Die stond snel in lichterlaaie. Vermoedelijk woedde het vuur al even binnen voor die opgemerkt werd, sloeg de brand plots door het dak en sloeg over op het aanpalende huis.

Hevige rook

“Bij ons aanrijden zagen we al van ver een hevige rookontwikkeling”, zegt brandweerkapitein Gino Crombez van post Diksmuide, die samen met Koekelare en Kortemark opgeroepen werden. “Daarom riepen we al snel versterking in van meerdere tankwagens van andere posten om voldoende bluswater ter beschikking te hebben. Het was immers snel duidelijk dat de brand blussen langer zou duren, want ook de felle wind bemoeilijkte de bluswerken. Het vuur ontstond in de schuur en werkruimte achteraan, maar waar precies is onduidelijk. Daarna nam de brand uitbreiding in het woongedeelte. Zeker boven is er veel schade, daar zijn ook de houten planchetten boven de schuur aangetast en nam de brand uitbreiding onder het dak. We moesten een deel van het dak verwijderen om te kunnen blussen.”

Opvang bij dochter

Tijdens de bluswerken kwamen de bewoners aan. “Wij hebben de mensen ook verwittigd op hun werk om ter plaatse te komen”, zegt commissaris Geert Provoost van politiezone Polder. “In het huis wonen de ouders nog met een van hun kinderen. Het huis werd door de vele schade onbewoonbaar verklaard. Zij kunnen nu terecht bij hun dochter die elders woont. De oorzaak van de brand is niet duidelijk, want volgens de bewoners staat er in die werkruimte geen elektrisch materiaal en ligt er ook geen elektriciteit. Of er een branddeskundige komt is niet duidelijk”.

BE-alert

Door de hevige rook die richting Koekelare blies, werd snel na de brand een BE-alert verstuurd. Daarin werd de inwoners gevraagd om ramen en deuren dicht te houden en ventilatie uit te schakelen. Dat zal meerdere uren het geval zijn. De straat was ook lange tijd afgesloten want door de rook was er weinig zichtbaarheid. (JH)