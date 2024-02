Dochter start inzamelactie nadat ouders woning verliezen bij zware brand in Bovekerke: “Doet deugd dat veel mensen ons willen helpen”

Twee dagen nadat Carole Himpens en Roeland De Grande hun woning verloren bij een zware brand in Bovekerke werd voor hen een inzamelactie opgestart. Het is hun dochter Freek die haar ouders op die manier een steuntje wil geven. Er zijn ook heel wat mensen die spullen aanbieden. “We zijn dankbaar voor iedereen die wil helpen, maar moeten zelf wat afwachten tot we meer weten over ons huis”, zegt Carole.

Carole Himpens (58) en haar man Roeland De Grande wonen al negentien jaar in hun gezinswoning in de Noordstraat in Bovekerke. Samen hebben ze vier kinderen, maar de oudste drie sloegen intussen elders hun vleugels al uit. Enkel hun jongste zoon woont nog thuis, al zit hij ook op kot in Brugge.

Toen de brand maandag om 15.40 uur werd opgemerkt, snelden ze beiden huiswaarts. Daar moesten ze met lede ogen aanzien hoe de brand zeer moeilijk te blussen was en het vuur veel schade aanrichtte. “Het doet veel pijn want de verbouwingen heb ik allemaal zelf uitgevoerd”, zegt Roeland. “Al mijn vrije tijd ging er aan op.”

De brand maakt dan ook veel emoties los bij het gezin, en bij buurtbewoners.

Iets terugdoen

Tal van buurtbewoners willen spullen schenken aan het gezin en dochter Freek is intussen een geldinzamelactie gestart. “Daar wisten we niks van”, zegt mama Carole. “Maar het doet deugd dat veel mensen ons willen helpen, al moeten we zelf afwachten tot we meer weten over ons huis.”

Dochter Freek heeft een goeie reden om de inzamelactie op te starten. “Mijn ouders hebben hun hele leven voor mij gezorgd, dit is het minste wat ik kan terug doen”, schrijft ze. “De woning is momenteel onbewoonbaar en naast de morele schade hangt er ook een prijskaartje aan vast. Mijn papa heeft de laatste vijftien jaar na veel sparen alles zelf gerenoveerd dus voor hem is dit zijn levenswerk die vernield raakte.” (JH)