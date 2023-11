Buurtbewoners Nieuw Kortrijk uiten frustraties na zware gasexplosie in Beukenlaan 15

Wijkteam Kortrijk Zuid organiseerde samen het SW+ op dinsdag 31 oktober een infomoment in buurtcafé Drie Hofsteden voor de bewoners omtrent de gasontploffing en de nieuwe wooneenheden in wijk Nieuw Kortrijk.

Gasontkoppeling voor alle leegstaande woningen

Bij de start van het infomoment bood burgemeester Vincent Van Quickenborne namens de stad zijn excuses aan. “Het voorval is iets wat niet mag en kan gebeuren. We trekken hier lessen uit.” De tweede fase van project Nieuw Kortrijk liep vertraging op met langdurige leegstand, krakers en koperdiefstal in de wijk tot gevolg.

“We zullen dit sneller opvolgen en hard inzetten op klantgericht en transparant communiceren. Dat betekent ook een tussentijdse stand van zaken geven over wat de plannen zijn en de vooruitgang. Ik heb veel geleerd uit de verhalen die ik heb gehoord. Daarmee gaan we aan de slag met de brandweer, Fluvius en mensen uit de buurt”, aldus Veronique Decaluwé, voorzitter raad van bestuur SW+. 6 november volgt een verdere ontkoppeling van gas aan de straatkant voor alle leegstaande woningen in Nieuw Kortrijk. Op 13 november worden via burgemeestersbesluit zes woningen versneld gesloopt. In het voorjaar van 2024 gaat de tweede fase van het project van start.

De buurt aan het woord

Volgens de buurtbewoners kon de gasexplosie in de Beukenlaan 15 vermeden worden. “Op 16 oktober was er gaslek in het huis naast mij, Dokter Snellaertstraat 59. Fluvius is dat komen afsluiten en ze hebben een rondgang gedaan in de andere leegstaande huizen. De medewerker van Fluvius heeft toen tegen mij gezegd dat er in de Beukenlaan 15 ook aan de gasleiding geprutst was. De medewerker van SW+ stond erbij. Ik heb dat dan in de chat van de buurt gezet. Op 16 oktober was dus geweten dat er nog problemen waren, nota bene in het huis dat de zondag erop ontploft is”, zegt Patrick Leny, woordvoerder van het wijkcomité. Gedurende die week zouden de bewoners nog meldingen gemaakt hebben van diefstallen in de Beukenlaan.

“Het huis dat ontploft is, was maandag al gemeld. Zes dagen lang is er niets gebeurd” – Natalie Eggermont

“De hamvraag is voor ons dus niet beantwoord. Hoe kan het dat er op 16 oktober een probleem wordt vastgesteld en dat er zes dagen lang niets gebeurd? Waarom zijn dan de gasleidingen niet overal afgesloten geweest zoals ze nu gedaan hebben? Nu schiet iedereen in gang, dat is duidelijk. Maar wie neemt verantwoordelijkheid voor het gebrek aan actie in de week van 16 oktober? Het huis dat ontploft is, was maandag al gemeld. Zes dagen lang is er niets gebeurd. Het is nu allemaal “naar de toekomst kijken”, om te vermijden dat we inzoomen op het verleden en de grote fouten die gemaakt zijn? Zand erover en we spreken er niet meer van?” zegt een verontwaardigde Natalie Eggermont.

“Bovendien hebben we emotionele schade. Jarenlang werden we niet gehoord. Door drugs, krakers, sluikstorten, bendes in de kraakpanden en dieven was er een groot onveiligheidsgevoel” – Ruth Allewaert

Een halfuur voor de gasexplosie zat Ruth Allewaert in de auto

Net zoals vele buurtbewoners was Ruth Allewaert enorm geschrokken op het moment van de gasexplosie. “Een halfuur eerder zat ik in de auto. Ik woon op een gelijkvloersappartement schuin erover. De kosten aan mijn wagen worden geraamd op 3.500 euro. Ik moet normaalgezien alles voorschieten, maar wanneer zal ik vergoed worden? Volgende maandag is er pas een vergadering rond de gevolgschade van de gasexplosie, dus tegen dat er een overeenkomst is en de schade hersteld kan worden, spreken we over weken zonder auto. Ik heb voorlopig verlof genomen op het werk omdat ik er niet kan geraken. Mijn leven staat stil”, vertelt Ruth. “Bovendien hebben we emotionele schade. Jarenlang werden we niet gehoord. Door drugs, krakers, sluikstorten, bendes in de kraakpanden en dieven was er een groot onveiligheidsgevoel.” Een medewerker van het wijkteam gaat deze week bij Ruth langs om te kijken of ze iets voor haar kunnen doen.

Tijdens het infomoment werd onder andere toegelicht op welke diensten de bewoners allemaal beroep kunnen doen. “Het Wijkteam van Kortrijk Zuid wordt vanaf nu ingezet om de vragen van buurtbewoners te behandelen en om de wederzijdse communicatie tussen buurt en SW+ vanaf nu optimaal te laten verlopen. Tegelijk zal het straathoekwerk worden ingezet om mensen te helpen die leegstaande panden opzoeken”, zegt schepen van Sociale vooruitgang Philippe De Coene.