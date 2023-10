Gasontploffing Beukenlaan: Infomoment op 31 oktober beantwoordt vragen over wat er gebeurd is en welke stappen intussen werden genomen

De stad en woonmaatschappij SW+ nemen verdere stappen na de zware gasontploffing in een woning in de Beukenlaan op zondagavond 22 oktober. Zo heeft de burgemeester bevolen om de zes woningen die beschadigd werden door de ontploffing zo snel als mogelijk te slopen en worden alle leegstaande woningen van SW+ proactief gecontroleerd.

Zes woningen onmiddellijk slopen

Door de gasontploffing in de Beukenlaan van zondagavond raakten zes woningen beschadigd. In het belang van de publieke veiligheid heeft de burgemeester op dinsdag 24 oktober via burgemeestersbesluit het bevel gegeven om de betrokken woningen versneld te slopen. In afwachting worden deze woningen ook versneld ontkoppeld en gebarricadeerd zodat ze niet opnieuw gekraakt kunnen worden.

Alle leegstaande woningen gecontroleerd

Aangezien gestolen koperen gasleidingen aan de oorsprong lagen van de ontploffing, werden vorige week alle 45 leegstaande panden in de wijk Nieuw Kortrijk opnieuw gecontroleerd in samenwerking met SW+, brandweerzone HVZ Fluvia en de netbeheerder van de gasleidingen Fluvius. In 20 huizen werden sporen van inbraak aangetroffen, was er koper gestolen en/of waren er gastellers losgekoppeld. Deze woningen worden nu door SW+ afgesloten en waar nodig door Fluvius afgekoppeld van de gasleiding.

In totaal zullen in de komende weken zo’n 140 woningen worden gecontroleerd door de leerwerkplaats van SW+. Bij sporen van inbraak of koperdiefstal zullen de brandweer en de politie worden gecontacteerd om de woning verder te controleren. Na deze tweede controle zal de woning opnieuw worden gebarricadeerd en indien nodig worden afgekoppeld van de gasleidingen door Fluvius.

Infomoment voor de buurt

Stad Kortrijk en SW+ krijgen heel wat vragen over wat er is gebeurd. Daarom organiseert het Wijkteam Kortrijk Zuid samen het SW+ volgende week dinsdag 31 oktober een infomoment voor de buurt waarop alle vragen beantwoord zullen worden. Dat infomoment vindt plaats om 18.30 uur in buurtcafé Drie Hofsteden. Er zal onder andere worden toegelicht welke stappen intussen werden genomen en op welke diensten de bewoners allemaal een beroep kunnen doen.