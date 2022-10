Maandagmorgen, even na 7 uur, heeft in een woning in de Gustaaf Baertstraat in Sint-Michiels, Brugge een toaster vuur gevat.

De bewoners verwittigden meteen de brandweer en gingen die buiten opwachten. Ze hadden daarbij wel de deur in slot getrokken. De gearriveerde brandweer diende zich via een raam, dat werd stukgeslagen, toegang tot de woning te verschaffen vooraleer met blussen kon begonnen worden.

De schade bleef beperkt tot wat rookschade en de broodrooster. Niemand raakte gewond.