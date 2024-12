Brand in zaak van ouders van toekomstig burgemeester Brecht Warnez

Langs de Peerstalvoetweg in Wingene brak woensdagochtend brand uit in een ruimte waar dierentextiel gewassen en gedroogd wordt. Het gaat om de zaak van de ouders van toekomstig burgemeester Brecht Warnez.

De familie Warnez heeft al vijftien jaar een strijkatelier langs de Peerstalvoetweg, waar de ouders van de toekomstige burgemeester ook schuin tegenover wonen. Naast het strijkatelier is er ook een wassalon en een textielafdeling voor het wassen en drogen van dierenspullen. Onder andere heel wat paardenliefhebbers zijn er klant. In dat laatste gedeelte vatte een droogkast woensdag kort na 11 uur plots vuur. Het waren de buren die de brand opmerkten. Zij sloegen alarm en verwittigden onmiddellijk de familie. “Via de achterzijde van het gebouw hebben we met emmers water de brand proberen te blussen”, aldus Matthias Warnez, de broer van Brecht.

Vader ter controle naar het ziekenhuis

Die bluswerken liepen vrij goed. “Bij aankomst moesten we uiteindelijk niet veel meer blussen”, aldus brandweerofficier Sigurd Van Der Straeten. De vader van de toekomstige burgemeester kreeg wel wat rook binnen en werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Ondertussen voerde de brandweer een grondige controle uit. Onder andere de zolder van het gebouw werd gecontroleerd. De vernielde droogkast werd naar buiten gebracht.

Opnieuw de was doen

De brandschade bleef beperkt tot het gedeelte voor dierentextiel. “Maar in het wassalon ruikt het ook naar rook. We zullen de was die in het gebouw lag opnieuw reinigen. De droogkast werkte op gas. Een grondige controle van de gasleiding is dus ook zeker nodig. Maar uiteindelijk bleef de brand gelukkig vrij beperkt”, aldus Matthias.

Zo valt de familie Warnez deze week van de ene emotie in de andere. Dinsdag nog, na de hertelling van de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen, werd duidelijk dat Brecht Warnez het meeste voorkeurstemmen behaalde. In overleg met de partij en met huidig burgemeester Lieven Huys werd beslist dat hij in 2028 burgemeester van de fusiegemeente wordt.