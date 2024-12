BEKIJK – Dronebeelden tonen ravage na zware loodsbrand in Brugge

Bij een uitslaande brand in een loods in Brugge zijn dinsdagmiddag geen gewonden gevallen. De buurtbewoners kregen wel de raad om alle ramen en deuren voorlopig gesloten te houden. Dat meldt de lokale politie van Brugge.

De hulpdiensten werden kort voor 13 uur opgeroepen voor een brand in de Baron de Serretstraat in Sint-Michiels, een deelgemeente van Brugge. Het bleek om een uitslaande brand in een loods te gaan. Bij het incident raakte niemand gewond.

Door de brand ontwikkelde er zich een grote rookpluim. Daarom vroeg de lokale politie aan alle omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. Ook via BE-alert werd een waarschuwing uitgestuurd. Ten slotte riep de politie op om de omgeving te vermijden.

Later meer.

© JVMA

© JVMA

© JVMA

© JVMA