Marnix (60) in zak en as nadat verwoestende brand deel van verzameling oldtimers verwoest: “Het is verschrikkelijk”

“Het is verschrikkelijk. Een nachtmerrie, een ander woord heb ik er niet voor.” Marnix Vandenbroucke (60) moest dinsdagmiddag toekijken hoe een verwoestende brand zijn loods volledig verwoestte. De zelfstandig ruitenwasser is niet alleen al zijn werkmateriaal kwijt, ook een deel van zijn oldtimercollectie ging in vlammen op.

Marnix Vandenbroucke zat dinsdagmiddag nietsvermoedend in zijn zetel in zijn woning in de Baron de Serretstraat in Sint-Michiels bij Brugge. Even voor 13 uur kwam een buurman op het raam kloppen. “Brand, brand”, klonk het onheilspellend. Op korte tijd was er plots een enorme rookwolk te zien boven de deelgemeente. “Ik liep naar buiten en zag al snel dat het vuur woedde in een loods die ik huur hier aan de overkant”, doet Marnix zijn verhaal. “Voor zover ik het kon zien ontstond het achteraan. In een reflex liep ik daarheen en was ik van plan de brandende loods binnen te lopen in de hoop nog enkele van mijn wagens te kunnen redden. Mijn buurman hield me tegen. Gelukkig maar, besef ik achteraf. Als je de vlammenzee ziet was het véél te gevaarlijk geweest.”

Oldtimers

De vlammen sloegen effectief fel om zich heen. “Bij onze aankomst werden we al geconfronteerd met een uitslaande brand die gepaard ging met een hevige rookontwikkeling. Er was sprake van in totaal een 14-tal wagens die er gestockeerd stonden”, zegt Jeroen Bonte, postoverste van brandweer Brugge. Voor de brandweerlieden zat er weinig anders op dan de loods gecontroleerd te laten uitbranden. In de tussentijd werd een BE-alert verstuurd om omwonenden te vragen ramen en deuren gesloten te houden. Op dat moment besefte Marnix al dat alles in de loods verloren zou zijn. “Het is verschrikkelijk. Een nachtmerrie, een ander woord heb ik er niet voor”, vertelt Marnix met tranen in zijn ogen. “Ik verzamel al sinds 1991 oldtimers en in de loods stonden enkele prachtexemplaren. Chevrolets, Jaguars en een BMW onder andere. Mijn auto’s zijn mijn spaarpotje. Gelukkig staan niet al mijn wagens in deze loods, maar toch doet het enorm veel pijn. Ook op professioneel vlak is dit een ramp. Ik ben ruitenwasser en mijn bestelwagen met al ons materiaal stond daar geparkeerd. Ook dat ben ik kwijt. Zelfs het dak is ingestort, dus er zal niks te recupereren zijn. Ik durf zelfs niet te gaan kijken. Hoe moet ik nu werken? In juli zou ik met pensioen gaan. Alles ben ik kwijt.”

Deskundige

Over de precieze oorzaak van de brand kon dinsdag niemand uitsluitsel geven. De loods is ingedeeld in twee grote compartimenten, waarvan Marnix Vandenbroucke dus één deel huurt. Het parket stelde een branddeskundige aan om dat verder te onderzoeken. “Zelf was ik er sinds zondag niet meer geweest. Ik heb dus geen flauw idee wat er kan gebeurd zijn”, zucht Marnix. (MM)