Bom op strand Oostduinkerke blijkt vliegtuigbom uit Tweede Wereldoorlog

De bom die woensdag tijdens strandwerken in Oostduinkerke werd aangetroffen blijkt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog te zijn. Dat blijkt uit onderzoek.

Het strand en de Zeedijk van Oostduinkerke werden woensdag een tijdlang afgesloten nadat bij strandwerken een vrij grote bom werd aangetroffen. Om 12.45 uur werd de bom tot ontploffing gebracht. “Er werd een ruime perimeter ingesteld”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche van Koksijde.

Op het strand van Oostduinkerke zijn al langer werken aan de gang om het strand bommenvrij te maken. Daarbij werden door de firma Braet in samenwerking met opruimingsdienst Dovo reeds 250 projectielen onschadelijk gemaakt. Dat gebeurde vrijwel altijd op het strand zelf en vaak ging het om kleinere projectielen.

“Deze keer ging het toch om een serieus exemplaar”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche van Koksijde. “De werken werden meteen stilgelegd en Dovo werd verwittigd. Zij kwamen meteen ter plaatse. Zij kwamen ter plaatse voor verder onderzoek en daarover hadden we kort voor de middag een vergadering.”

30 kilogram springstof

Volgens Dovo ging het om een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog van Engelse makelij. “Het gaat om een zogenaamde 250 ponder”, zegt Dovo. “De bom is 60 centimeter lang en heeft een diameter van 25 centimeter. Ze bevat 30 kilogram springstof en staat nog op scherp. We lieten de bom gecontroleerd ontploffen op het strand.”

De bom werd uiteindelijk om 12.45 uur onschadelijk gemaakt op het strand van Sint-André. Doordat het laag water was, was daar ruimte genoeg om dat op het strand te doen. Nadien werd de perimeter ook opgeheven.

Strand en Zeedijk afgesloten

Om geen enkel risico te nemen werd het strand en de Zeedijk van Oostduinkerke immers reeds afgesloten in de voormiddag. Er werd volgens de gemeente niets aan het toeval overgelaten. Politiezone Westkust was eveneens ter plaatse om na te gaan of iedereen de perimeter respecteert.

Niet enkel strandgangers en wandelaars mochten zich daarom niet op het strand en de Zeedijk begeven, ook de rit met de paardenvissers die gepland was om 10.30 uur werd noodgedwongen uitgesteld.

250 projectielen

“We danken iedereen voor hun begrip en vragen om de richtlijnen van de politie ter plaatse zeker te volgen. De situatie was dan wel onder controle, we moeten de veiligheid van iedereen garanderen. Het strand werd kort na de middag vrijgegeven.”

Volgens het gemeentebestuur hebben de firma Braet en Dovo intussen reeds 250 projectielen onschadelijk gemaakt op het strand. (JH)