Zeedijk en strand Oostduinkerke afgesloten na vondst van groot springtuig

Het strand en de Zeedijk van Oostduinkerke werden woensdagochtend afgesloten nadat bij strandwerken een vrij grote bom werd aangetroffen. “Er werd een ruime perimeter ingesteld en tegen de middag wordt een vergadering belegd samen met opruimingsdienst DOVO”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche van Koksijde. “Er wordt bekeken of de bom ter plaatse kan ontploft worden en of de perimeter vergroot moet worden.”

Op het strand van Oostduinkerke zijn al langer werken aan de gang om het strand bommenvrij te maken. Daarbij werden door de firma Braet in samenwerking met opruimingsdienst DOVO reeds 250 projectielen onschadelijk gemaakt. Dat gebeurde vrijwel altijd op het strand zelf en vaak ging het om kleinere projectielen.

“Deze keer gaat het toch om een serieus exemplaar”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche van Koksijde. “De werken werden meteen stil gelegd en DOVO werd verwittigd. Zij kwamen meteen ter plaatse. De bom moet nog onderzocht worden om na te gaan hoe schadelijk ze is, van welke periode ze dateert en of ze ter plaatse kan tot ontploffing worden gebracht. Kort voor de middag zullen we daarover vergaderen. Maar om geen enkel risico te nemen werd het strand en de Zeedijk van Oostduinkerke reeds afgesloten. Er wordt niets aan het toeval overgelaten.”

Rit paardenvissers uitgesteld

Niet enkel strandgangers en wandelaars mogen zich momenteel niet op het strand en de Zeedijk begeven, ook de rit met de paardenvissers die voorzien was om 10.30 uur werd noodgedwongen uitgesteld. Politiezone Westkust is ook ter plaatse om na te gaan of iedereen de perimeter respecteert. “We danken iedereen voor hun begrip en vragen om de richtlijnen van de politie ter plaatse zeker te volgen. De situatie is dan wel onder controle, we moeten de veiligheid van iedereen garanderen. Wanneer het strand weer vrijgegeven wordt, is onduidelijk maar wellicht zal dat pas in de namiddag zijn.”

Volgens het gemeentebestuur hebben de firma Braet en DOVO intussen reeds 250 projectielen onschadelijk gemaakt op het strand. (JH)