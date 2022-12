Chocoladebedrijf uit Veurne voor rechter na dodelijk arbeidsongeval stagiair: “Opgelucht dat Robbe geen schuld treft”

Chocoladebedrijf Baronie uit Veurne maakte wel degelijk fouten bij het arbeidsongeval waarbij stagiair Robbe Vandecasteele (18) uit Oostduinkerke stierf door elektrocutie. Althans, dat vindt het arbeidsauditoraat dat het bedrijf vervolgd voor onopzettelijke doding. Na een onderzoek van anderhalf jaar een opluchting voor de familie. “Het belangrijkste is dat Robbe geen schuld heeft aan zijn dood”, zeggen papa Bart en mama Anja.

Anderhalf jaar geleden is het intussen dat de amper 18-jarige Robbe uit Oostduinkerke op zijn stage bij chocoladebedrijf Baronie aan het werk was. Op maandag 10 mei liep het fataal af. De jongen was aan het werk in een cabine met elektrische installaties en werd geëlektrocuteerd. Hij was alleen op dat moment en werd later door twee collega’s gevonden. Voor de familie de start van een loodzware periode, die nog steeds loopt. Want intussen liep er anderhalf jaar een onderzoek naar fouten bij het arbeidsongeval. En Baronie wordt daarvoor nu wel degelijk gedagvaard.

Zware fouten

De fouten die weerhouden worden zijn niet min. “Enerzijds wordt het bedrijf gedagvaard voor onopzettelijke doding”, zegt arbeidsauditeur Jeroen Lorré. “Dat betekent dat wij van mening zijn dat het bedrijf schuld heeft aan de dood van Robbe. Anderzijds gaat het om tenlasteleggingen die voortvloeien uit het onderzoek van de dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk.” Het gaat om zware inbreuken. Zo mocht Robbe in die cabine helemaal niet aan het werk zijn: hij had er niet de nodige attesten voor. Anderzijds mocht hij er ook niet alleen zijn en wordt het bedrijf verweten dat er geen persoon aanwezig was die in die risicovolle plaats snel alarm kon slaan. Daarnaast waren de risicoanalyses niet aanwezig, ook niet voor jonge werknemers en waren er onvoldoende maatregelen voor de onthaalprocedure voor stagiairs. Enkel het bedrijf Baronie werd gedagvaard, geen individuen zoals de werkbegeleider. Er liepen ook een onderzoek naar de school ’t Saam campus Cardijn in Diksmuide maar bij hen werden geen fouten gevonden.

Opluchting

“Voor ons is het heel belangrijk dat minstens ook het gerecht vindt dat Robbe geen schuld heeft aan zijn dood”, zeggen papa Bart en mama Anja. “We leefden zeer lang in onzekerheid en dat was loodzwaar. Nu weten we tenminste al dat Robbe daar alleen was, hoe hard dat ook klinkt voor ons. En dat hij werk deed dat hij niet mocht doen. Een stuk van de onzekerheid is weg maar we blijven met veel vragen zitten. Het voorbije anderhalf jaar was loodzwaar. Elke dag nog hebben we de pijn. Zeker nu met de kerstperiode die er opnieuw aankomt. Het is moeilijk om in een gezellige periode te zitten als je nog zoveel pijn hebt. De start van het proces valt dan nog net in die periode. Maar we zijn blij dat het er komt want we zaten er echt op te wachten.” Het proces wordt ingeleid op 23 december. Baronie riskeert een minimumgeldboete van 24.000 euro tot meer dan 500.000 euro. (JH)