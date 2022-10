Werken aan nieuw provinciaal domein Ledegemse Meersen starten in april

De provincieraad boog zich rond het project van de Ledegemse Meersen. In april 2023 starten daar de werken en wordt de 16 hectare grote zone ingericht als een provinciaal domein. Van aan de kerk tot aan de Ledegemse Meersen komt er een nieuw wandelpad.

De provincie plant een nieuw provinciaal domein in het gebied tussen de Papestraat en de Kezelbergroute in Ledegem. Het totale project kost zo’n 950.000 euro. Op de provincieraad kwamen de Ledegemse Meersen aan bod. “Inmiddels is er een timing voor het project. De werken zullen in april 2023 starten en 150 werkdagen inpalmen. Als alles verloopt volgens plan kan jong en oud vanaf eind volgend jaar genieten van een heel mooi stukje natuur”, aldus provincieraadslid en Ledegemnaar Piet Vandermersch (Open VLD). “Het toekomstige provinciaal domein zal echt een meerwaarde zijn voor Ledegem en omstreken. De Ledegemse Meersen spelen straks een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast, maar ook op vlak van recreatie is dit een heel mooi project.” De Ledegemse Meersen komt tot stand op minderwaardige landbouwgrond.

Mix van wandelpaden

Voor de inrichting van de Ledegemse Meersen wordt met de geplande werken maximaal ingezet op waterberging en infiltratie. “De oevers van de Heulebeek worden verlaagd. De afgevoerde grond voert men naar de kweekvijvers vooraan het domein. In de Heulebeek wordt er een bres gemaakt zodat de omliggende gronden kunnen overstromen bij noodweer”, legt Piet uit. Daarnaast is er op het zestien hectare grote gebied plaats voor zachte recreatie. De provincie plant er verschillende wandellussen. “Een mix van halverharde, gras- en vlonderpaden.” Enkele beperkte ingrepen zijn nodig om een dergelijk wandelgebied te creëren. Ook mountainbikers zullen zich volop kunnen uitleven in de Ledegemse Meersen.

Nieuwe brug

Een belangrijk item binnen het hele project is de bereikbaarheid van de Ledegemse Meersen. “De ingang van de Ledegemse Meersen wordt voorzien via de kerk van Ledegem. Daar is er voldoende parkeergelegenheid. Via een nog aan te leggen pad gaat het richting de Kezelbergroute. Het is de bedoeling dat er daar een nieuwe brug komt. Eens daarover bevindt men zich volop in de Ledegemse Meersen.” Te midden van het provinciaal gebied is er met Hof Ter Emstrode reeds een bestaande horecazaak. “Dat die er nu al is, maakt de toekomstige site alleen maar aantrekkelijker voor bezoekers die er even tussenuit willen.”

“Ledegemse Meersen zullen belangrijke rol spelen in het voorkomen van wateroverlast”

Ondertussen is ook duidelijk dat er toch een hondenloopweide komt op de site van de Ledegemse Meersen. Dat gaf burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) aan na een vraag van raadslid Jolien Goemaere (CD&V/VD). “We hebben onlangs nog eens geïnformeerd bij de provincie of het toch niet mogelijk zou zijn om in het toekomstige provinciedomein De Ledegemse Meersen een hondenloopweide te voorzien. Aanvankelijk was de provincie er niet zo voor te vinden, maar men is inmiddels teruggekomen op die beslissing”, aldus de burgemeester.