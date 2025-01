Scheepvaart terug mogelijk op kanaal Bossuit-Kortrijk

Na een weekend van hinder is er opnieuw goed nieuws voor het kanaal Bossuit-Kortrijk. De vervuiling, die zaterdag werd vastgesteld en het scheepvaartverkeer en vrijetijdsactiviteiten lamlegde, is intussen opgelost.

Zwevegems burgermoeder Isabelle Degezelle (CD&V) meldt: “Er is terug scheepvaart mogelijk. De vervuiling is via een natuurlijk proces en de vele neerslag opgelost geraakt.”

De situatie werd zaterdag opgemerkt door leden van de plaatselijke kajakclub, waarna politie, brandweer en Vlaamse Waterweg in actie kwamen. Het water is nu vrij van de onbekende substantie die zich over 5 kilometer uitstrekte.