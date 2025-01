Leden van kajakclub stellen milieuvervuiling vast op kanaal Bossuit-Kortrijk: visverbod en geen scheepvaart tot minstens maandagmorgen

Op het kanaal Bossuit-Kortrijk werd in Zwevegem zaterdagnamiddag een vervuiling vastgesteld. Het scheepvaartverkeer is gestremd tot minstens maandagmorgen en ook vissen is er verboden.

Het waren mensen van de plaatselijke kajakclub die de vervuiling opmerkten. Brandweer en politie werden gealarmeerd en gingen ter plaatse. Ook een verantwoordelijke van de Vlaamse Waterweg was snel ter plaatse.

Vreemde substantie

Volgens burgemeester Isabelle Degezelle (CD&V) die eveneens ter plaatse kwam, had men een vreemde substantie opgemerkt op het water. “We weten niet wat het is, maar de vervuiling verspreid zich over een kleine 5 km tot in Bossuit. Er werd, in samenspraak met de diverse diensten beslist om meteen het scheepvaartverkeer stil te leggen op het kanaal en dit tot zeker maandagmorgen. Ook alle vrijetijdsactiviteiten, zoals vissen, zijn verboden. Wel kan het nog vanaf OC De Brug in de richting van Kortrijk.”

Voor de kajakclub betekende dit wel goed nieuws. Er was zaterdagnamiddag immers een training gepland, maar deze kon aanvankelijk niet doorgaan en de boten bleven aan de kant. Met de toelating om toch richting Kortrijk te mogen varen, kon de training met enig uitstel tot doorgaan.

Vanuit de Schelde?

Wat de oorzaak van de vervuiling is, is niet gekend. Men vermoed dat deze vanuit de hoger gelegen Schelde komt. Het kanaal Bossuit-Kortrijk maakt de verbinding tussen Schelde en Leie.