Opnieuw spoeling van de leidingen in Harelbeke, “maar iedereen mag het water voor eigen gebruik komen opvangen”

Donderdagvoormiddag worden de nieuwe waterleidingen in de Wijdhagestraat opnieuw gespoeld, waardoor er liters spoelwater in het riool zullen terechtkomen. De Watergroep laat echter weten aan de burgers dat iedereen vrij is om het water zelf te komen opvangen. Ook de stad zelf doet een poging om hun eigen tank te vullen.

Massale verontwaardiging vorige week, toen Harelbekenaren moesten toekijken hoe duizenden liters drinkwater werden verspild in de Wijdhagestraat. Er werd namelijk een spoeling uitgevoerd van nieuwe leidingen, maar omdat dit niet op voorhand werd gecommuniceerd kon niemand dit water recupereren.

Emmertjes vullen

Donderdagvoormiddag worden dezelfde leidingen opnieuw gespoeld, omdat de waterstalen blijkbaar nog steeds niet voldoen aan de strenge kwaliteitsnormen. Maar deze keer werd het stadsbestuur wél de op hoogte gebracht. “Het spoelwater zal nog steeds via twee brandkranen in de riolering lopen, maar alle inwoners mogen het water gratis komen opvangen met emmers of bidons. Het water is niet drinkbaar, maar kan perfect gebruikt worden in de moestuin, om planten te besproeien of de auto te wassen”, aldus burgemeester Alain Top. (lees verder onder de Facebookpost)

Het stadsbestuur zal zelf ook een poging ondernemen om het water uit het riool op te pompen om hun eigen tankwagen te vullen. “Het is niet zo eenvoudig, om verschillende redenen. Maar als het debiet hoog genoeg is hopen we toch vier kubiek water op te zuigen, dat we dan kunnen gebruiken voor de beplanting in onze stad. Zo weinig mogelijk verspilling, dat is de bedoeling hé.”