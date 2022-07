Droogtemaatregelen en code rood, maar in Harelbeke stroomt urenlang duizenden liters drinkwater weg door het riool

Buurtbewoners konden hun ogen niet geloven, toen ze opmerkten dat er al urenlang twee kranen wagenwijd open stonden aan beide kanten van de Wijdhagestraat in Harelbeke, dicht bij de ingang van Provinciedomein De Gavers. Verbolgen moesten ze toekijken hoe duizenden liters drinkwater zomaar wegstroomde in de riolen. En dat op een bijna historisch warme dag, in een periode waarin tal van droogtemaatregelen worden genomen. “Een echte schande”, klinkt het bij buurtbewoner Ilse Coudron.



“Er werd recent een nieuwe leiding aangelegd in die straat. Die moet gespoeld worden zodat er stalen kunnen genomen worden om de kwaliteit van het drinkwater te garanderen. We hebben dit zo kort mogelijk proberen doen”, reageert Brigitte Van Damme van de Watergroep.

“Kan het drinkwater dan niet opgevangen worden en voor andere doeleinden gebruikt worden? Nu is dat gewoon pure verspilling”, vroeg de Harelbeekse Ilse zich verontwaardigd af. Volgens de Watergoep is dat niet mogelijk, en daarmee is de kous blijkbaar af. Burgemeester Alain Top is voorlopig niet bereikbaar voor een reactie.