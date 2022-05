Nieuwe wet moet afvallozing in de Noordzee bestrijden

Voortaan kunnen schepen en drijvende platformen niet meer ongestraft afval dumpen in de Noordzee. België heeft namelijk het Marpol-verdrag aangenomen, waardoor het schepen en drijvende platformen die zich schuldig maken aan verontreiniging, toch kan sanctioneren.

Naast de CO2-uitstoot, vervuilt de scheepvaart ook met verschillende restafvalproducten zoals ladingsresiduen, visafval en stukken net. Alle schepen, ongeacht hun grootte of gebruik, zullen zich voortaan aan het verdrag moeten houden. Ook pleziervaartuigen zijn onderworpen aan de nieuwe regel. Daarnaast versterkt een nieuw koninklijk besluit het bestaande wettelijke kader en maakt de sancties doeltreffender.

Ambitieus milieubeleid

Het Marpol-verdrag werd in 1973 aangenomen door de Internationale Maritieme Organisatie. De belangrijkste bepaling van het verdrag is ongetwijfeld een absoluut verbod op de lozing van kunststoffen in welke vorm dan ook in zee. Daarnaast voorziet het ook in havenstaatcontrole, om na te gaan of de kapitein en bemanningsleden het afvalbeheer correct implementeren.

“Dit verdrag draagt bij aan de uitrol van een ambitieus milieubeleid op zowel nationaal als internationaal niveau”, klinkt het. Het verdrag sluit aan bij het “Actieplan Marien zwerfvuil”, in 2017 opgesteld om de verontreiniging in Belgische wateren in kaart te brengen én aan te pakken.