Waterhuishouding in provinciedomein ’t Veld blijft een probleem

Het visbestand van de Ardoyevijver in provinciedomein ‘t Veld in Ardooie staat nog altijd niet op punt. Twee jaar geleden trok provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) al eens aan de alarmbel nadat er door een extreem lage waterstand een groot aantal vissen was gestorven. Vorig jaar werden de vijsvijvers in het domein dan weer overwoekerd door dwergkroos. Anno 2024 zijn de problemen nog altijd niet volledig van de baan.

N-VA-raadslid Kurt Himpe polste bij gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit) of er maatregelen zouden genomen worden om de waterkwaliteit van de vijvers in provinciedomein ‘t Veld weer op te krikken. “De waterproblematiek in het provinciedomein heeft te maken met een aantal bedrijven in de buurt die veel grondwater gebruiken. De vervuilde Veldbeek werd ook afgekoppeld om vervuiling in de vijvers te vermijden, maar daardoor komt er minder water in de vijvers”, aldus Himpe.

Gedeputeerde Vanlerberghe liet daarop weten dat de vijver ‘t Zeetje volledig zal gebaggerd worden, waardoor de capaciteit van de vijver zal vergroten. Tijdens de wintermaanden extra water aanvoeren in de Ardoyevijver, is echter niet mogelijk omwille van het risico op vervuiling. Wel zal de Provincie het karperbestand na de baggerwerken weer op peil brengen. “Goed nieuws voor de vele vissers die naar het domein afzakken”, klinkt het bij een tevreden Himpe.