Vissen van Provinciaal Domein ‘t Veld in Ardooie in nood

Door een tekort aan water in de vijver van Provinciaal Domein ‘t Veld in Ardooie komt het visbestand in gevaar als er niet dringend wordt ingegrepen.

Provincieraadslid Kurt Himpe signaleerde het probleem. Ook vissers en wandelaars merkten al op dat er een wand ontstaan was in de vijver waardoor deze in twee werd verdeeld. Het merendeel van de vissen zitten door deze wand vast in het kleine oostelijke deel van de vijver en kunnen niet naar het meer waterrijke deel van de vijver. De provinciale overheid denkt er nu aan om het probleem tijdelijk op te lossen door een bres te maken in de ontstane wand.

Invloed slibwerken

Nog volgens de provincie is de droogte in de zomer van 2020 één van de aanhoudende oorzaken van het tekort aan water, maar ook het oppompen van grondwater in de buurt. Er wordt ook onderzocht of de uitgevoerde slibwerken in de kasteelvijver, Het Zeetje, een invloed hebben op de nabijgelegen visvijver. (JM)