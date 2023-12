Vogelgriep in Franse Warhem: maatregelen in Adinkerke, Veurne, Alveringem en Poperinge

In Warhem (Warrem) in de Franse Westhoek werd donderdag een nieuwe besmettingshaard met vogelgriep ontdekt in een bedrijf. De maatregelen die daar van kracht zijn treffen ook een stukje in West-Vlaanderen: van Adinkerke over Veurne tot Roesbrugge.

Nadat er eerder begin december twee uitbraken van de hoogpathogene variant H5N1 van het vogelgriepvirus werden ontdekt in pluimveebedrijven in Esen bij Diksmuide werd donderdag een nieuwe besmettingshaard ontdekt in Warhem, in de Franse Westhoek. Het gaat om een legbedrijf dat zich een viertal kilometer van de Frans-Belgische grens bevindt. Er is een 10 kilometer beveiligingszone opgesteld en daardoor zijn er ook maatregelen van kracht op Belgisch grondgebied. Het gaat om een zone te beginnen onder de Duinkerkekeiweg in Adinkerke en neemt na De Moeren verschillende deelgemeenten van Veurne mee: van Bulskamp, Houtem en Beauvoorde. Ook in de Alveringemse deelgemeenten Leisele, Izenberge, Gijverinkhove en Beveren-Aan-Den-IJzer zijn er maatregelen. De beschermingszone eindigt in Abele en Roesbrugge. In dat gebied zijn ongeveer vijftien pluimveehouderijen getroffen.

Diksmuide

De maatregelen die sinds enkele weken van kracht zijn in en rond Diksmuide blijven tellen, de beide zones overlappen elkaar niet. De beschermingszone in Diksmuide wordt op 29 december omgezet in een bewakingszone en die bewakingszone wordt op zondag 7 januari opgeheven als de screenings via staalafnames gunstig zijn. (JH)