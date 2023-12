Opnieuw vogelgriep vastgesteld in Diksmuide: dit keer in buurbedrijf

Voor de tweede keer in een week tijd werd in een pluimveebedrijf in Diksmuide vogelgriep vastgesteld. Het gaat om een buurbedrijf van het bedrijf waar vorige week een besmetting werd vastgesteld. De aanwezige dieren werden vrijdagochtend geruimd en de beschermingszone werd beperkt uitgebreid.

Opnieuw werd een besmetting van vogelgriep vastgesteld in een pluimveebedrijf in Diksmuide. Dat was ook een week geleden al het geval. “Het gaat om een buurbedrijf van de vorige besmettingshaard”, meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de provincie West-Vlaanderen vrijdag. “De aanwezige dieren werden vrijdagochtend geruimd. De beschermings- en bewakingszone werden daardoor beperkt uitgebreid.”

Afschermplicht

Sinds vorige week waren die actief na de besmetting met vogelgriep van het type H5, de hoogpathogene variant in het vermeerderingsbedrijf. Daardoor was er een beschermingszone van drie kilometer en een bewakingszone van 10 kilometer rond de haard. Dat ligt tussen Diksmuide en Kortemark, maar ook buurgemeenten Houthulst en Hooglede zijn daardoor getroffen. In die zone van 10 kilometer moeten alle houders van pluimvee, dus ook particuliere houders en hobbyhouders, zich houden aan een afschermplicht. Binnen een straal van 3 kilometer rond de haard geldt die afschermplicht niet enkel voor pluimvee, maar ook voor vogels. (JH)