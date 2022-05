Vaubanpark in Veurne wordt een bijenparadijs

Vlak bij het bijenhotel in het Veurnse Vaubanpark stelde het stadsbestuur dit weekend de gloednieuwe bijenhal voor. Dit project werd gerealiseerd in samenwerking met de werkgroep ‘Bijenhal Vauban’, die bestaat uit een afvaardiging van de ‘Koninklijke Imkersbond Sint-Ambrosius Houtem en omstreken’.

Het projectvoorstel van Veurnaar en imker Pieter Glorie om bijenkasten in open lucht te mogen plaatsen viel in goede aarde bij Stad Veurne. Binnen de Veurnse Minaraad werd een werkgroep opgericht. Om veiligheidsredenen en om het educatieve luik te versterken besliste het lokaal bestuur om de bouw van een bijenhal op te nemen in het ontwerp van Vaubanpark II en om deze te integreren in een overdekte bijenhal met glazen wanden. “Dankzij imker Johan Desmyttere van de Imkersbond kwam er een extra subsidie van 3000 euro die het totale kostenplaatje (inclusief de omgeving) van zo’n 9000 euro flink verlichtte”, zegt schepen Pascal Sticker.

“Stad Veurne voorziet educatieve infoborden in de bijenhal, en in overleg met de werkgroep, extra educatief materiaal. De werkgroep staat in voor het beheer van een deel van de bijenkasten, het reguliere onderhoud en de uitbating”, verduidelijkt de schepen. “De werkgroep stelt zich open om educatieve bezoeken voor de lagere scholen van Stad Veurne en andere geïnteresseerden te begeleiden, waarbij ze ook aandacht zullen besteden aan mensen te informeren over de onschatbare waarde van bijen als bestuivers van landbouwgewassen, fruitteelten en wilde planten. Ze zijn immers onmisbaar voor het voortbestaan van meer dan 80 % van alle plantensoorten, maar ze hebben het alsmaar moeilijker om te overleven. De bijenhal is dus niet louter een productiepunt voor honing, maar heeft hoofdzakelijk een educatieve functie waarbij ook sensibilisering belangrijk is.”

Ook de familie Florizoone is blij met het initiatief. Dat bevestigen Tom Florizoone, kleinzoon van wijlen Alberic Florizoone, stichter en bezieler van het vroegere MELI-park in De Panne en directeur Koen Steurbaut, CEO van Meli nv Veurne. Het familiebedrijf is uitgegroeid tot een van de grootste spelers in Europa op het gebied van verwerking en verkoop van honing en honingproducten.

Momenteel staan er bijenkasten van imker Thomas Hancke (21) die als tiener gefascineerd geraakte door de bijtjes op de bloemen en nu zijn eigen honing oogst. De andere kasten zijn van initiatiefnemer Pieter Glorie en Johan Desmyttere (60). Johan kreeg zijn eerste bijenkasten met zijn plechtige communie. Hij is nog altijd imker en de perfecte ambassadeur voor de bijenhal en bijeneducatie.