Studenten Hogeschool VIVES Roeselare creëren kippenhok ‘Villa Gallus’ tegen bloedluis

Tom Vandevyvere (Diksmuide), Laura Loncke (Otegem), Steven Schram (Brugge), Kimberly Terryn (Roeselare), Kithana Valcke (Oostkamp) en Océane Mestdagh (Oostkamp), 6 studenten van Hogeschool VIVES in Roeselare ontwikkelden een kippenhok dat kippen meer comfort moet brengen door ongewenste organismen buiten te houden.

Bloedluizen zijn eigenlijk geen luizen maar mijten. Ze hebben acht poten. Ze verschuilen zich overdag in kieren en op donkere plaatsen. ‘s Nachts kruipen ze uit de naden en kieren van het kippenhok en voeden ze zich met het bloed van de kippen. Deze mijten zijn dus overdag amper te zien.

Vervelend voor kippen

Jeuk, stress, en een slechte nachtrust zijn vaak voorkomende problemen ten gevolge van deze mijten. Ook de eileg komt hierdoor in het gedrang. De weerstand gaat erop achteruit, waardoor de kip vatbaarder wordt voor infecties. Bij ernstige besmetting kan er bloedarmoede ontstaan en dit kan zelfs leiden tot sterfte. Uit bevraging bleek dat 2/3 van de hobbyhouders ooit last heeft van deze mijten.

Het hok

De kippenhokken werden gecoat en gedicht met vloeibare rubber waardoor de kieren weggewerkt zijn. Daardoor vinden de bloedluizen geen schuilplaats meer, wat een directe invloed heeft op het welzijn en de veiligheid van de kippen.

Laura: “Door deze techniek toe te passen heeft het hok nog steeds een mooi houten uitzicht. Ook is het hierdoor gemakkelijker schoon te maken.”

Kippenhok aankopen

Het kippenhok is klaar voor verkoop en kan aangekocht worden via Vlajo Market. De kostprijs voor een hok is €375. De afmetingen zijn 57 x 107 x 65 cm. Opsturen binnen West-Vlaanderen is mogelijk tegen vergoeding, maar afhalen op de campus zelf kan ook.

Meer info kunt u vinden op de facebook pagina van Villa Gallus, of op de site: compromisvives.wixsite.be/villa-gallus

Dag van de Wetenschap

Villa Gallus is te bewonderen op de Dag van de Wetenschap op 27 november tussen 14u00 en 17u00 in Hogeschool VIVES Roeselare. Hier kan u het hok bezichtigen en een blik werpen op de bloedluis door een microscoop.