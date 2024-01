Steeds meer zeehonden aan de Belgische kust

Er duiken steeds meer zeehonden op aan de Belgische kust. Zowel het aantal zeehonden dat geteld wordt met behulp van luchtwaarnemingen, als het aantal aangespoelde zeehonden neemt toe. Dat blijkt uit een rapport van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), meldt Natuurpunt donderdag.

Aan onze kust komen de gewone zeehond en de grijze zeehond voor. In de zomer komen de pups van de gewone zeehond op het strand rusten, in de winter zijn dat de pups van de grijze zeehond die in Engeland geboren zijn. De populaties van beide soorten zijn de laatste jaren toegenomen.

Het KBIN telt zeehonden vanuit de lucht met een speciaal daarvoor uitgerust onderzoeksvliegtuig. Sinds 2017 merkt het KBIN een duidelijke stijging in het aantal waarnemingen op. In 2022 werden in maart en oktober respectievelijk 20 en 40 zeehonden gezien: de hoogste aantallen sinds het begin van de waarnemingen.

Volgens het rapport zijn in 2022 54 zeehonden dood aangespoeld: het ging om 10 gewone zeehonden, 18 grijze zeehonden en 26 dieren waarvan de soort niet meer kon bepaald worden. Opvallend waren de onthoofde zeehonden die aanspoelden. Dergelijke verwondingen zijn meestal het gevolg van verstrikking in de netten van de professionele visserij.

De zeehonden duiken niet alleen op aan de kust, maar ook in het binnenland. Ze komen terecht in rivieren die rechtstreeks in verbinding staan met de zee, zoals de Schelde. Doorgaans slagen ze erin op eigen kracht terug te zwemmen.

Een zeehond op het droge heeft vooral rust nodig. Wie een zeehond tegenkomt op het strand, doet er dus goed aan het dier te laten uitblazen. Blijf op verrekijkerafstand (minstens 30 meter) en houd honden aan de lijn. De zeehond terug in het water te proberen jagen of eten te proberen geven, werkt averechts en kan schadelijk zijn.