Sea Life Blankenberge laat eerste zeehondje van 2024 vrij

Sea Life Blankenberge heeft woensdag het eerste zeehondje van het jaar weer vrijgelaten in zee. Het dier werd sinds november verzorgd in het zeehondenopvangcentrum van Sea Life. Intussen kon de zeehond voldoende aansterken om weer vrijgelaten te worden in de Noordzee.

De zeehond werd op 11 november gevonden in Sint-Idesbald. Het dier had last van een versnelde en zware ademhaling en een kleine wonde aan haar neus. Daarnaast had ze ook koorts en longwormen. Daarom werd het zeehondje opgevangen door de verzorgers van Sea Life. “Ze at vrij snel zelfstandig en kwam geleidelijk aan terug op haar krachten. We schatten dat ze eind augustus is geboren. Toen we haar binnenbrachten woog ze 17 kilogram. Vandaag weegt ze 38 kilogram, waardoor ze genoeg reserve heeft om de Noordzee terug in te trekken”, zegt Jonathan Meul, hoofddierenverzorger bij Sea Life Blankenberge.

Hou afstand

Momenteel is het pupseizoen voor de grijze zeehonden volop bezig. Daarom vraagt Sea Life opnieuw aan wandelaars om afstand te houden als er een zeehond op het strand ligt. Ook honden worden best aan de leiband gehouden. Als het lijkt te gaan om een zieke zeehond, wordt gevraagd om het team van Sea Life Blankenberge te verwittigen via WhatsApp op +32 477 345 890.