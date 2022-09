Stad Diksmuide hoopt in het najaar te starten met aanplant van vier nieuwe bossen

Wordt Diksmuide naast waterrijk straks ook nog bosrijk ? Als het aan schepen Deprez (Idee Diksmuide) ligt zeker wel. Schepen Deprez wil vier nieuwe bossen aanplanten in de Diksmuidse regio. Hij liet hierbij zijn oog vallen op de site van het huidige voetbalplein van SP Keiem, de site van het voormalige stort in de Rapestraat, de Esenbroek en de Galileistraat.

“Voor de bebossing van het huidige voetbalterrein van Sporting Keiem is er een overeenkomst met Omgeving Vlaanderen om de huidige site in de Tervaetestraat tijdelijk te voorzien van een kunstgrasveld. Van zodra de nieuwe locatie wordt aangesneden, wordt het huidig voetbalveld bebost. Deze site omvormen tot land- en tuinbouwgrond is onbegonnen werk en daarom wordt het gecompenseerd ter hoogte van de voormalig AWV-site in de Roeselarestraat, waarbij als openbaar nut ingekleurde gronden volledig agrarisch gebied worden”, legt schepen Deprez uit.

“Het Galileibos komt er zeker, het gaat om een perceel van 1,5 hectare dat de privé-eigenaar wil bebossen. Stad Diksmuide had de vergunningsaanvraag goedgekeurd maar een particulier tekende beroep aan bij de Raad van State. Het verslag van de auditeur maakt brandhout van dit beroep. Wij verwachten uitspraak tegen eind september. Wanneer die gunstig is, kan men in het najaar starten met de aanplant.”

Dat er dus twee bossen komen, is al zeker, wat met de andere twee sites? “Wat betreft de Esenbroek: daar hebben we op het einde van de Bethoosterse Broeken een cluster aan bomen. We zouden die graag verbinden om op die manier een bos van ongeveer 4 hectare te creëren. Ook aan de overkant is een groot perceel al bebost maar hier ligt het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) dwars. Dit wordt door de voltallige gemeenteraad en milieuraad ten zeerste betreurd want ANB wil de huidige bomen zelfs kappen, niet te begrijpen!”, zucht schepen Deprez. “Het dossier van de Rapestraat zit op de rails, Ovam moet nog een laatste sondering doen waarbij zal moeten blijken of dit stort al dan niet gesaneerd moet worden. Het is voor Idee Diksmuide altijd een tikkende tijdbom geweest, gezien de watervoorziening in de omgeving. Indien geen sanering noodzakelijk is, zullen wij de site op korte termijn kunnen bebossen.”