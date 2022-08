Spreeuwen houden van rustige dorpjes: na Steenkerke strijken nu ook duizenden exemplaren in Lo neer

In het centrum van Lo overnachten sinds enkele dagen honderden spreeuwen. Dat zorgt bij het invallen van de duisternis voor een prachtig schouwspel en het nodige kabaal. Ook de Veurnse deelgemeente Steenkerke heeft momenteel ’s nachts duizenden spreeuwen te gast.

Spreeuwen houden blijkbaar van rustige dorpjes, want ook in Steenkerke in vogelvlucht 10 kilometer van Lo verwijderd, voeren duizenden spreeuwen al dagenlang een prachtig staaltje luchtacrobatie op.

De spreeuwen landen eerst bij valavond op de kerktoren van de Sint-Pieterskerk in Lo vooraleer ze luid krijsend de bomen rondom de Oude Eiermarkt en langs de oprit van hotel-feestzaal De Oude Abdij opzoeken om te overnachten.

Knallen

“Ik zag inderdaad al veel spreeuwen overvliegen en een tussenlanding maken op de kerktoren”, zegt pastoor EH Luc Frenay die in de pastorie onmiddellijk naast de kerk woont. “Daarna landen ze in de bomen naast de pastorietuin. De overlast is beperkt. Aan het portaal van de kerk liggen wel wat uitwerpselen. Dat is natuurlijk niet zo net, zeker niet bij een trouw of een begrafenis.”

Het is niet de eerste keer dat er spreeuwen neerstrijken in Lo. Zo kozen de diertjes ooit de bomen rondom het Vateplein uit als slaapplaats. Verwoede pogingen van de brandweer om de vogels uit de bomen te spuiten of te verjagen met luide knallen haalden toen niets uit. In 2011 was het zelfs zo erg dat de brandweer de uitwerpselen van het trottoir moest spuiten. Maar momenteel blijft de overlast binnen de perken.

Geen maatregelen

“Tot op heden kregen we nog geen meldingen”, zegt burgemeester Lode Morlion (Dynamisch). “In die zin worden dan ook nog geen maatregelen genomen. Maar we volgen het in ieder geval op.”