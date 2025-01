Opnieuw mazout in zijtak van De Mandel

De brandweer werd dinsdag in de vooravond opgeroepen naar de Veldstraat in Oostnieuwkerke. Daar had een buurtbewoner een mazoutgeur opgemerkt in de omgeving van een zijtak van De Mandel.

Op het water van de beek, vlakbij het kruispunt van de Veldstraat met de Spanjestraat, was een mazoutspoor te zien. Opmerkelijk is dat de brandweer twee weken geleden al haar handen vol had met een mazoutspoor in de buurt. Toen was er een mazoutlek ontstaan bij de firma Greenyard. Of de nieuwe vervuiling iets te maken heeft met dat voorval is voorlopig niet duidelijk. Waarnemend burgemeester Bart Wenes gaf eind december aan dat het probleem helemaal was opgelost. De oorzaak van de nieuwe milieuvervuiling ligt dus mogelijks ergens anders. De brandweer legde dinsdag opnieuw een dam zodat de mazout zich niet verder kon verspreiden.