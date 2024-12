Brandweer bestrijdt mazoutvervuiling in Vijverbeek en De Mandel tussen Westrozebeke en Roeselare

Al sinds Kerstdag probeert de brandweer een mazoutvervuiling in de Vijverbeek in Westrozebeke (Staden) te bestrijden of in te dijken. Het goedje heeft zich al kilometers ver tot in Oostnieuwkerke (Staden) en zelfs Roeselare verspreid.

De mazoutgeur in Het Vijverbos in Westrozebeke is onmiskenbaar, de kleur van het water van de Vijverbeek laat ook weinig aan de verbeelding over. Het water is duidelijk vervuild door rode mazout. Die wordt gebruikt voor voertuigen die niet voor de openbare weg bestemd zijn, zoals werktuigen of tractoren.

Het goedje is op Kerstdag een eerste keer opgemerkt, waarna de brandweer van de zone Midwest in actie schoot. Op drie plaatsen, onder meer in het Vijverbos in Westrozebeke en aan WZC De Oever in Oostnieuwkerke, zijn absorberende dammen aangelegd. Vandaag werden ook inspecties verder stroomafwaarts tot aan De Mandel uitgevoerd. De milieudiensten van zowel Staden als Roeselare zijn ingelicht.

“Het lek zou zich bij groenten- en fruitverwerkend bedrijf Greenyard bevinden”, aldus waarnemend burgemeester van Roeselare Bart Wenes. “De vervuiling zit, na de Vijverbeek, ook op de Mandel in Oostnieuwkerke en wordt ter hoogte van de overstortmuur aan de R32 in Roeselare maximaal tegengehouden met absorberende slangen.” (LSi)