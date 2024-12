Ook Natuurpunt en Groen bekampen bomenkap voor nieuwe zonnepanelen Bellewaerde

Na de procedure door een bekende bomenactivist gaat Natuurpunt bezwaar indienen tegen de vergunning voor het vervangen van 223 bomen door zonnepanelen op een parking van Bellewaerde. Ook Groen laat van zich horen. “Het park kreeg geen goedkeuring voor een windmolen omwille van de visuele impact terwijl de hoge attracties van ver gezien worden. Logisch is wel anders.”

De beruchte bomenactivist Ivan De Clerck en z’n vzw Bescherm Bomen en Natuur bekampen een vergunning, die de provincie verleende aan het Ieperse Bellewaerde Park om 223 bomen te laten vervangen door zonnepanelen op ‘Parking Mexico’ langs de Kasteeldreef bij Zonnebeke.

Ook Natuurpunt dient nu bezwaar in. “Na inzage van het aanvraagdossier blijkt dat zowel de gemeente Zonnebeke als de provincie de vergunning al op 21 november 2024 goedkeurden, evenwel zonder openbaar onderzoek”, zegt Rudy Claeys, voorzitter Natuurpunt Westland en bestuurder Natuurpunt De Bron vzw.

“Enkel de provinciale dienst Integraal Waterbeleid gaf ongunstig advies omwille van de waterondoorlatende verharding met asfalt, zonder correcte behandeling van het afstromende water. Er kan nog bezwaar worden aangetekend vóór 1 januari 2025. Deze bekendmaking valt mooi binnen de eindejaarsperiode, wanneer openbare diensten zeer beperkt bereikbaar of gesloten zijn. Toch zal Natuurpunt Westland als lokale afdeling van Natuurpunt De Bron vzw, tijdig haar bezwaarschrift indienen.”

Platanen tegen fijn stof

“Natuurpunt Westland en Natuurpunt De Bron vzw betreuren ten gronde dat in deze tijden van klimaatscrisis en de daarbij horende klimaatadaptatie, een kapping van 223 volwaardig uitgegroeide loofbomen, gelegen op de rand van het buitengebied, nog kan goedgekeurd worden.”

“De 223 volgroeide bomen op het huidige halfverharde parkeerterrein, waar het hemelwater dus wel kan insijpelen, moeten plaats maken voor de installatie van bijna 1,6 hectare luifels met zonnepanelen, waaronder wagens kunnen parkeren. Hierdoor wordt een volwaardig ontwikkelde natuurlijke buffering tegen zowel hitte als wateroverlast, ingeruild voor financieel interessantere zonnepanelen en verharding”, aldus Claeys. “Platanen op een grote parking zijn bovendien ideaal om het fijne stof dat wagens produceren, op te vangen. De bomen zijn vanzelfsprekend ook belangrijk voor de biodiversiteit die hier dus totaal verdwijnt.”

“Naar verluidt zou Bellewaarde het kappen compenseren door een aanplanting van bomen in Heuvelland aan de voet van de Rodeberg. Beseft men dan echt nog steeds niet dat de aanplanting van jong plantgoed minstens 30 jaar nodig heeft om de waarde van deze volgroeide bomen te compenseren? Natuurpunt wenst er op te wijzen dat men niet enkel het aantal bomen maar zeker ook de oppervlakte aan verloren groenzone als maatstaf voor eventuele compensatie dient in te zetten.”

Windmolen tussen hoge attracties

Ook Groen vindt het plan “onaanvaardbaar”. “De Vlaamse overheid is niet zonder verantwoordelijkheid in deze zaak”, stelt Riane Malfait, voorzitter van Groen Ieper. “Blijkbaar zou Bellewaerde een windmolen aangevraagd hebben, maar geen goedkeuring gekregen hebben omwille van de visuele impact op de erfgoedwaarde van de landschappelijke relicten en monumenten uit de Eerste Wereldoorlog. Terwijl er niet gepraat werd over de verschillende hoge attracties in het pretpark, die van ver af worden gezien. Logisch is wel anders.”

Net als Groen pleit Natuurpunt voor een windmolen als mogelijk oplossing. “De keuze voor een groot zonnepanelenveld kwam tot stand nadat de Vlaamse overheid het voorstel van Bellewaerde om een windturbine te installeren afkeurde, en dat omwille van de visuele impact op de erfgoedwaarde.”

“Deze argumentatie verbleekt echter binnen de ruimtelijke context van een internationaal pretpark waar die ‘erfgoedwaarde van de Eerste Wereldoorlog’ al meer dan een halve eeuw door verschillende zeer hoge attracties vanop grote afstand teniet gedaan wordt. Waar zit de logica? Met één goed geplaatste windturbine kon Bellewaerde groene, hernieuwbare energie integreren zonder verlies van 223 hoogstammige platanen op haar groene, waterdoorlatende parking”, besluit Claeys.

