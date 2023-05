Koolskamp moet kiezen: natuur of bebouwing

In Koolskamp dreigt er een stuk natuur verloren te gaan. Er loopt een bouwaanvraag op het einde van de Walstraat. En niet iedereen is het hier mee eens.

Raf Desutter neemt het op voor het natuurbehoud en hij staat niet alleen. Ook in de rustige Walstraat stellen de meestal bejaarde inwoners zich vragen. Raf Desutter : ‘Nu zal er terug een stukje natuur en een bestaand klein bos verdwijnen om plaats te maken voor bebouwing. Dit is op het einde van de nu doodlopende Walstraat. Het bebouwde land of de verkaveling staat ook regelmatig onder water. En hier dreigt er weer verharding. Ook het natuurzicht voor de bewoners wordt een zicht op bebouwing.”

Er loopt momenteel nog een openbaar onderzoek, tot 6 juni. Via het ondernemingsloket.be kunnen er bewaren worden ingediend. Het sossier is OMV 202302 9555. Schepen Krist Soenens verdedigt de zaak: “Het betreft een dossier dat reeds aangepast werd. Het wordt een dossier van negen in plaats van vijftien woningen en de parkings zijn waterdoorlatend. En de zone is wel degelijk een woongebied.” Afwachten wat het nieuw openbaar onderzoek met zich mee brengt. (JM)