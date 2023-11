IJzerbekken stiefmoederlijk behandeld? “Desnoods vorderen we extra pompen op uit Antwerpen”

De aanhoudende wateroverlast en angst voor nog grotere overstromingen voeden het politieke debat over het IJzerbekken tot op Vlaams niveau. Op West-Vlaams niveau overweegt de gouverneur om extra pompen op te vorderen uit Antwerpen.

“Wij hebben het gevoel dat het onderhoud van het IJzerbekken stiefmoederlijk behandeld wordt”, opperde Loes Vandromme (CD&V) woensdag in het Vlaams Parlement. “Wij voelen ons soms wel eens de achtertuin van Antwerpen.” Ze vraagt de Vlaamse regering om meer buffercapaciteit en middelen om de IJzer te baggeren nu haar thuisstad Poperinge en de Westhoek voor de tweede keer in twee jaar kampt met wateroverlast.

Baggerwerken

Minister Lydia Peeters (Open VLD) verwees onder meer naar de baggerwerken die deze week gestart zijn op het kanaal Ieper-IJzer en investeringen in 22 sluisdeuren in De Ganzepoot in Nieuwpoort. “We hebben 48 schuiven van de stuwen vervangen, om te zorgen dat er veel meer ingespeeld kan worden op die waterveiligheid. En we zorgen voor onderhoud van enerzijds bladafval van bomen en dergelijke, maar ook van sluikstorten en dergelijke, om zodoende de waterafvoer continu te optimaliseren”, klonk het.

Kansen gemist?

“Het is heel jammer te moeten vaststellen dat de aandacht volledig wegblijft voor de meer stroomopwaartse dorpen met de grootste problemen”, stelt Vandromme. “Op de vraag naar meer afstemming met de Franse autoriteiten, wijst de minister dan weer op een overleg rond het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. Ook hier gaat ze voorbij aan het probleem rond de grens met Frankrijk in Poperinge en Alveringem. Wij hebben het gevoel dat daar ook kansen gemist zijn. De minister beloofde wel langs te komen om de situatie ter plaatse te bespreken. We kijken nu angstvallig naar de stand van het water van de IJzer. Gelukkig is er een preventieve dam gebouwd met zandzakjes en hebben we de pompen van de civiele bescherming die blijven pompen in Roesbrugge.”

Extra pompen?

“Desnoods vorderen we nog meer pompen op van de civiele bescherming in Brasschaat, daar wil ik tegen donderdagmorgen duidelijkheid over”, verklaart Gouverneur Carl Decaluwé (CD&V) woensdagavond na het recentste overleg over de wateroverlast. “Ook het mobiliteitsprobleem wordt in kaart gebracht.”

Naast een aantal landelijke wegen worden ook grotere wegen afgesloten, zoals de ondergelopen verbindingsweg tussen de dorpen Noordschote en Merkem.

Regen voorspeld

“Er wordt een mobiliteitsplan opgemaakt om ongevallen te vermijden en er worden evacuatiemogelijkheden bekeken bij eventuele bijkomende afsluitingen van wegen. Men voorspelt de komende dagen enorm veel regen bij ons en in Noord-Frankrijk. De vraag is hoe het zich zal vertalen op het terrein”, besluit Decaluwé. (TP)