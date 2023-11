Weg tussen Drie Grachten en centrum Noordschote afgesloten door wateroverlast

De weg tussen Drie Grachten op de grens tussen Merkem en Noordschote en het centrum van Noordschote werd dinsdagavond afgesloten voor alle verkeer omwille van wateroverlast. Aan beide zijden van de weg liggen de IJzerbroeken die dienst doen als natuurlijke waterbuffer.

Door de hevige regenval van de voorbije dagen lopen die over waardoor de weg onder water staat. Het is niet de eerste keer dat de verbindingsweg tussen Noordschote en Merkem onder loopt. Ook eind november en begin december 2021 stroomde het water er over de baan en was de weg dagenlang afgesloten.