Hoe een bos het dorp verdeelt: aankoop van 33 hectare grond in Lichtervelde blijft voor beroering zorgen

Een week nadat het Agentschap Natuur en Bos een lap grond van 33 hectare kocht om de Huwynsbossen uit te breiden, blijft het thema voor beroering zorgen. Groenen en boeren staan lijnrecht tegenover elkaar, terwijl de CD&V-meerderheid zich in stilzwijgen hult.

Via een veiling op biddit.be verzekerde het Agentschap Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid zich vorige week woensdagavond van 33 hectare grond in Lichtervelde. ANB telde gemiddeld 11 euro per vierkante meter neer, goed voor een totaal bedrag van om en bij de 3,6 miljoen euro. Het gaat om gronden van landbouwer Danny Verduyn, die in 2015 plots overleed op zijn hoeve in de Beverenstraat.

Met de aankoop kunnen de Huwynsbossen, vandaag 35 hectare groot, verbonden worden met de Colpaertsbosjes in de Beverenstraat en bijna verdubbelen in oppervlakte. “Zo komen we tot een grotere boskern en dat is ecologisch van grotere waarde dan die versnipperde bosjes”, aldus woordvoerder Jeroen Denaeghel van Natuur en Bos.

Het nieuws werd ook op luid gejuich onthaald door Peter Bossu. Hij was het die in de jaren 80 de actie Een bos voor Lichtervelde startte. Met succes: in 1995 waren de Huwynsbossen een feit. Bijna 28 jaar later komt er een forse uitbreiding. “Daar zouden we destijds voor getekend hebben”, aldus Peter Bossu. “Dit overtreft onze stoutste dromen. Het is fantastisch nieuws. Niet alleen voor de natuur, maar ook voor de mensen van Lichtervelde.”

Verkwisting

Toch stemt het nieuws niet alle mensen in Lichtervelde tevreden. In landbouwmiddens wordt teleurgesteld gereageerd. “Wéér worden gronden uit handen van de landbouw genomen”, zucht Andy Tommeleyn, voorzitter van de Landelijke Gilde. “Wanneer zal dat stoppen? Als we afhankelijk worden van voedsel uit het buitenland? De landbouwers die de gronden tot nu toe konden gebruiken, moeten nu op zoek naar percelen die verder gelegen zijn.”

(lees verder onder de kaart)

Na de aankoop van 33 hectare grond beschikt ANB nu over een totaal gebied van 68 hectare. In het groen zien we de bestaande Huwynsbossen. © Agentschap Natuur en Bos

Vooral de prijs die ANB neertelde, stoot Andy tegen de borst. “Een gigantisch bedrag van 110.000 euro per hectare. Dat is 40.000 euro hoger dan de gemiddelde prijs voor landbouwgrond. Dit is een echte verkwisting.”

Godsgeschenk

Het bos verdeelt ook de lokale politiek. Open VLD neemt het op voor de landbouwers. “ANB zou in gesprek moeten gaan met de landbouwers, want wie zorgt beter voor de natuur dan zij? De beste gronden die geen verbinding hebben met het bos, zouden opnieuw verhuurd moeten worden aan boeren uit de streek. Het is zo al moeilijk genoeg om goede landbouwgrond te vinden aan een realistische prijs”, vindt Ria Ghesquière.

(lees verder onder de foto)

De hoeve van wijlen Danny Verduyn. © Foto Kurt

SOMM en N-VA tonen ook begrip voor de landbouwers, maar zijn toch in de eerste plaats tevreden met de uitbreiding van het bos. “Wij hebben zelf bij minister Demir aangedrongen om deze gronden aan te kopen”, zegt Sofie Steurbaut (N-VA). “Een uitbreiding wordt door onze fractie dan ook als meer dan wenselijk ervaren. We kunnen die groene long goed gebruiken. Die werd bovendien aan een correcte prijs gekocht. Landbouwgrond in deze regio kost tussen de 100.000 en 125.000 euro per hectare.” Volgens Johan Vandenbussche (SOMM) is de uitbreiding van het bos “een godsgeschenk voor de gemeente. En dat zonder te wegen op de gemeentefinanciën.”

Ondertussen blijft het oorverdovend stil bij de CD&V van burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn. Ook meer dan een week na de aankoop onthoudt de partij, die de meerderheid heeft in de gemeenteraad, zich van alle commentaar. Een standpunt mogen we ten vroegste maandag verwachten, want dan komt het schepencollege bijeen.

Bomen planten

De eerste bomen worden in december geplant. “Er zijn ook nog voorbereidende werken nodig, zoals grachten ruimen, prikkeldraad weghalen, erosiemaatregelen nemen enzovoort”, weet boswachter Koen Maertens.

Momenteel wordt onderzocht welke gronden nog tijdelijk ter beschikking van de landbouw kunnen gesteld worden.