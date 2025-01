Congobos wordt nog deze maand aangeplant: “Dit is meer dan een bos, het is een stukje cultuur”

De kap van het Congobos in Geluwe zorgde in de zomer vorig jaar voor heel wat commotie. Een van de enige stukjes groen verdween, al bleek dat uiteindelijk met een goede reden. Nog deze maand volgt er nu de aanplant van een nieuw, klimaatrobuust bos tot grote tevredenheid van de stad.

Het is meer een groen longblaasje dan een groene long, maar in Geluwe koesteren ze hun Congobos. Het is een plek waar kinderen zich koning wanen, waar tieners hun prille liefde bezegelen of waar wandelaars even tot de dagelijkse sleur vergeten. Groot was dan ook de verwondering en daarmee gepaarde woede wanneer het bosje langs de Congostraat gekapt werd.

Passanten merkten de werkzaamheden eind augustus vorig jaar op en maakten meteen melding aan het stadsbestuur. Maar ook dat viel uit de lucht, aangezien er geen weet was van een kapvergunning. Uiteindelijk bleek de eigenaar van het stukje groen die wel gekregen te hebben van Agentschap Natuur en Bos.

Dat de bomen er geveld werden was bovendien niet zonder reden. Begin 2022 had de man de vzw Bosgroep IJzer en Leie ingeschakeld om hem te helpen met het beheer van het bos nadat storm Eunice er ernstige schade had aangericht. “Langs de Beselarestraat stond nog enkele populieren recht die een acuut gevaar vormden voor de naastliggende woningen. Bij een volgende storm of hevige wind zouden ze erop kunnen vallen”, klonkt het bij de vzw.

Volledig gekapt

Om het gevaar te vermijden, werd het bos volledig gekapt. Deze maand echter is het de bedoeling om het intussen kale terrein weer te beplanten. “Alles ligt klaar om te worden aangeplant door maatwerkbedrijf Westlandia”, weet Hanne Vanderstede van Bosgroep IJzer en Leie.

Het gaat in eerste instantie om een bosrand van 8 meter met struiken. “Voor een vlotte overgang in het landschap en de biodiversiteit aangezien vogels, vlinders en bijen hierop afkomen”, aldus Vanderstede. “In de kern komen inheemse bomen, zoals d zomereik, zwarte els, wilgen, esdoorn en nog struiken. In het totaal gaat het om 2.823 stuks plantgoed.”

Een deeltje van het Congobos staat nog recht, ondanks dat ook daar een kapvergunning voor is. Op termijn gaat ook dat vervangen worden. Ook voor de toekomst: een wandelpad. “Het is de bedoeling dat het weer toegankelijk wordt, maar de bomen zullen eerst de tijd moeten krijgen om te groeien.”

Bij de stad zijn ze blij dat – hoewel het nog even zal duren – er weer een Congobos zal staan. “Dit is meer dan een bos, het is een stukje cultuur. Het is een deel van het opgroeien van de Geluwnaren die hier komen. Ik denk daarnaast ook aan de jaarlijkse Molenhoekfeesten die er aan grenzen”, aldus schepen Bercy Slegers. (JDW)