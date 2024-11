Gekapte deel Congobos in Geluwe wordt nog dit plantseizoen heraangeplant met kwaliteitsvollere bomen

Dat een aannemer in augustus was begonnen met het kappen van de populieren in het private Congobos in Geluwe zorgde bij heel wat inwoners voor grote verontwaardiging. Ondertussen was er in het stadhuis van Wervik een overleg van het schepencollege met de eigenaars en de vzw Bosgroep Ijzer en Leie. “Er is afgesproken met de eigenaars dat wij als stad in samenwerking met hen een infobord zullen plaatsen aan het Congobos met uitleg over de kapwerken en info over de heraanplanting en fasering”, zegt schepen van Milieu Bercy Slegers (cd&v).

De eigenaars laten zich begeleiden door de vzw Bosgroep Ijzer en Leie die particulieren helpt bij het beheer van bossen en bomen. “Er is in maart 2022 een kapvergunning afgeleverd, geldig tot half 2025 voor de kap van het volledig Congobos”, aldus de bevoegde schepen. “De eigenaars hebben beslist om nu slechts de helft van het Congobos te kappen. De kap was nodig omwille van het feit dat de populieren kaprijp waren én er door het harde stormweer gaten geslagen waren in het bos die zorgden voor instabiliteit en gevaar in bepaalde delen van het bos.”

Natuurwinst

Het Congobos stond destijds via een notaris te koop voor 150.000 euro en werd verkocht aan iemand uit Ledegem. Het bos is 2,4 hectare groot en bevindt zich in de Beselarestraat nabij de A19. “Het gekapte deel wordt dit plantseizoen 2024 nog heraangeplant met meer klimaatvaste bomen”, zegt Slegers. “Het feit dat dit kwaliteitsvollere bomen gaan zijn, zorgt voor een natuurwinst in de toekomst.”

“Het ander deel van het Congobos is nog voldoende stabiel op vandaag en daarom is er door de eigenaar zelf gekozen om dat deel nog niet te kappen. De kap van dit tweede deel zal, tenzij uitzonderlijke omstandigheden zoals storm bijvoorbeeld, pas gebeuren na de heraanplanting van het eerste deel en nadat de bomen en de grondbiotoop wat aangegroeid zijn.”

Infomoment

Naast het plaatsen van een infobord komt er ook nog een infomoment. “Met de vzw Bosgroep Ijzer en Leie zouden we in februari/maart een infomoment organiseren voor boseigenaars inzake beheer van bossen en bomen”, besluit Slegers.