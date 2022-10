Op stap met twee verdelgers van Aziatische Hoornaarsnesten: “West-Vlaanderen is een echte hotspot”

Het zijn drukke tijden voor Dominque Soete en Nick Brioul van Vespawatch. Dinsdag gingen ze twee nesten verdelgen in Ieper. Wij gingen mee op pad naar een nest op een hoeve nabij provinciedomein De Palingbeek. Provincieraadslid Johan De Poorter (N-VA) pleit intussen om te blijven inzetten om het bestrijden van deze gevaarlijke insecten.

Dominique Soete uit Heule en Nick Brioul uit Ieper zijn al het hele jaar druk in de weer om de nesten te verdelgen. “Ik denk dat we dit jaar in West-Vlaanderen al aan 300 nesten zitten. Samen met Noord-Frankrijk is onze provincie een echte hotspot”, zegt Dominique, die ook nog actief is als privé-verdelger bij Waspaway. “De insecten definitief verwijderen zal niet meer lukken, maar we moeten ze wel bestrijden zodat we geen toestanden hebben als in Galicië. In zes jaar tijd zijn daar 27.000 nesten ontstaan. Meestal gaan de cijfers elk jaar maal twee, maar dit jaar is het maal vier en meer. De hoge temperaturen doen er natuurlijk geen goed aan. Ik denk dat we nog tot eind november zullen bezig zijn hiermee. Want de dieren kunnen makkelijk overleven tot 7 graden.”

De imkers slaan in paniek met de opkomst van de Aziatische hoornaars. “Het is cruciaal dat de bijenkasten kunnen overleven. Met het vallen van de bladeren, komen er nu meer nesten zichtbaar. We roepen op om een nest te melden via onze website van Vespawatch.”

Wiekpot

En ook Marlies Boink, die vlakbij De Palingbeek woont, deed een beroep op dat meldpunt. “Ik deed eergisteren een melding, nadat we een nest lokaliseerden in onze loods. We hebben hier via een imker een wiekpot hangen om de nesten op te sporen”, vertelt ze.

Dominique en Nick trokken hun speciaal pak aan om het nest te verdelgen. “Zo’n speciaal pak is nodig”, zegt Nick. “Ik ben ooit eens gestoken met een gewoon wespenpak en dat was best pijnlijk. Het gaat hier nu om een klein nest en we zagen niet meteen een secundair nest in de bomen.”

Via de ladder klom Nick naar boven en uiteindelijk werd het nest in ongeveer een minuut verdelgd. “Straks gaan we nog naar de Diksmuidseweg voor een groter nest in een boom.”

Middelen

De afgelopen zomer werden er al meerdere nesten opgemerkt van de Aziatische hoornaars in de West-Vlaamse provinciedomeinen. “Daarbij werden in de Palingbeek zelfs bezoekers aangevallen door de vervelende wespen”, vertelt provincieraadsid Johan De Poorter (N-VA), die ook aanwezig was bij de actie. “Wij dringen er op aan er voldoende middelen blijvend worden voorzien om de nesten te verdelgen. De provinciedomeinen moeten toegankelijk en veilig blijven voor families met kinderen, fietsers en wandelaars. Daarom ook een pluim aan al onze West-Vlaamse brandweerlieden die dagelijks instaan voor de verdelging van deze invasieve bijensoort”, verduidelijkt De Poorter.