Aziatische hoornaar voelt zich steeds meer thuis in Ieper

Dat de Aziatische hoornaar een heuse plaag aan het worden is moeten we u ongetwijfeld ook niet meer vertellen. In 2021 waren er voor heel Vlaanderen 265 Aziatische hoornaar-nesten en nu staat de teller al op 369 en het seizoen duurt nog tot december. Ook in de Westhoek krijgt men steeds meer meldingen binnen.

Iedereen die een Aziatische hoornaar of een nest opmerkt, kan contact opnemen met de plaatselijke brandweer of met vespawatch.be, want zelf aanpakken is uit den boze. Vorige week donderdag kregen de bewoners van Kunstenlaan 45 in Ieper de Vespa-watchers op bezoek.

Dominique Soete startte in 2018 met een drone om hoornaars te spotten nadat hij een artikel las over de lancering van de Vespa Watch-website. Nick Brioul van de Ieperse brandweer had al in 2016 een opleiding gevolgd in Gembloux. “Samen zijn we dan in 2018 systematisch beginnen zoeken en in 2020 hebben we de Vespawatch-Facebookpagina gelanceerd. Op vespawatch.be kan iedereen heel gemakkelijk een melding doen van één zo’n wesp of van een heel nest.”

Op 26 meter hoogte

In 2020 zijn Nick en Dominique ook gestart met het plaatsen van lokpotten op locaties waar het nest nog niet gelokaliseerd kon worden. “We werken met het systeem dat ze ook op het eiland Jersey gebruiken. Over heel Vlaanderen waren er 33 locaties waar er met die wiekpotten werd gewerkt, waarvan we op 30 locaties het nest gevonden hebben. Soms is er een tweede nest en dat hangt dan meestal binnen de 100 meter van het eerste nest, maar veel hoger en groter. In de buurt van de Kemmelseweg hebben we al zo’n tweede nest gevonden op een hoogte van 26 meter. Het eerste nest hangt nooit veel hoger dan 3 meter en is dus makkelijker te verwijderen. Het start als een pingpongbal en kan de grootte aannemen van een volleybal. Als we het nest kunnen verwijderen zonder gebruik te maken van poeders, dan is onze stofzuiger een heel bruikbare opruimer. De hoornaars komen dan in een reservoir terecht en we stoppen die dan in een diepvriezer. Daarna kunnen we die tellen om de grootte van het nest te bepalen.”

Nieuwe koninginnen

Afhankelijk van de grootte van het nest zitten er dan 100 tot 800 hoornaars met koningin in. “Met die stofzuiger is het gemakkelijker om te bepalen of we de koningin te pakken hebben. Als zo’n nest zich in een spouwmuur genesteld heeft, dan is enkel gebruik van poeder mogelijk. Het lokaliseren van die nesten doen we best voor oktober, want vanaf dan komen er nieuwe koninginnen die uitzwermen. Eén nest kan zo 50 tot 500 nieuwe koninginnen opleveren, waarvan er dan 10 procent de winter overleven.”

Robert Dehaerne was alvast zeer tevreden over de interventie waar zowel Nick als Dominique aanwezig waren. “Ze zijn ongeveer een klein uurtje bezig geweest en gingen heel behoedzaam en ‘volledig ingepakt’ te werk. Pas wanneer ze zelf hun speciaal pak afdeden durfde ik dichterbij komen om foto’s te nemen van het nest.” (DS)