Ieper versneld verled: “Goed voor stadskas, sfeer en vleermuizen”

De Grote Markt van Ieper wordt voortaan op een nieuwe manier verlicht. Het proces van de verledding is versneld. Tegen 2028 moeten bijna 8.000 lichtpunten in de stad volledig omgeschakeld te zijn, dat is twee jaar vroeger dan de eerste deadline. Tegelijk wordt de verspreiding van vleermuisvriendelijke verlichting versneld uitgevoerd. “Om hun overlevingskansen te vergroten.”

Netbedrijf Fluvius pakte onlangs de openbare lichtpunten aan op de Ieperse Grote Markt in het kader van de verledding in de stad. “Dat gebeurde al bij de fontein, het blindenmonument en de zone van de bushalte, ondernemingsrechtbank en gerechtsgebouw. Daarna volgen de grondspots aan de Lakenhallen”, duidt Ives Goudeseune, schepen van Openbaar Domein in Ieper (Vooruit).

Het proces van verledding is versneld in de stad: dit jaar worden 1.034 lichtpunten en volgend jaar 1.004 lichtpunten aangepast.

Goedkopere armaturen

“Er werd bewust gekozen om de oudste installaties eerst te vernieuwen, zoals de verlichting op het industrieterrein”, aldus Goudeseune. “In overleg met Fluvius werd akkoord gegaan om de rondgang voor 2024 nog deze maand te organiseren. Dit kadert in een optie, die de gemeenten krijgen om niet tegen 2030 volledig omgeschakeld te zijn op ultrazuinige ledverlichting, maar al tegen 2028. Via die versnelde ombouw mikt Ieper vooral op een forse daling van energieverbruik, -kosten en CO2-uitstoot. Bovenop het goedkoper verbruik zijn de nieuwe armaturen nog eens gemiddeld 24 procent goedkoper.”

Slimmere lampen

De nieuwe lampen zijn ook slimmer. “De ombouw met geïntegreerde sensoren biedt mogelijkheden om specifieke ingrepen te doen op vlak van sfeer, dimmen, veiligheid en andere toepassingen voor slimme steden. Zo kan bij lawaai, denk aan het inslaan van een autoruit, de lamp feller gaan branden. De lampen zijn vanop afstand beheerbaar, kunnen een wifinetwerk ondersteunen en de verkeersdrukte en luchtkwaliteit meten. Met de palen kunnen we meten hoe hoog het water op straat staat en ze kunnen dienen als oplaadpunt voor elektrische auto’s.”

“Bij elke vervanging wordt een lichtberekening uitgevoerd, die rekening houdt met het vereiste lichtniveau van elke specifieke straat, fietspad of plein. Parameters als het lichtniveau, kleurtemperatuur en het brandprogramma worden zo per cluster afgetoetst aan het regiomasterplan openbare verlichting van de gemeente. Het uitgangspunt bij de vervanging van klassieke lampen door ledlampen is steeds het beter verlichten van de openbare weg, gecombineerd met een lager vermogen. Tegen eind 2028 moeten zo’n 7.773 lichtpunten verled zijn.”

Vleermuizen

Door de versnelde verledding wordt ook de verspreiding van vleermuisvriendelijke verlichting vervroegd. Intussen hangen rode lampen bij onder meer Zillebekevijver, vestingen, Dikkebusvijverpad, Sluispad, Westkaaipad, Lissewallestraat en Brugseweg ter hoogte van de Bellewaerdebeek. 85 van de 555 vleermuisvriendelijke lampen zijn al gerealiseerd.

“Hoe sneller we verledden, hoe sneller alle probleempunten voor vleermuizen worden opgelost”, zegt milieuschepen Valentijn Despeghel (Vooruit). “De korte golflengtes van nachtelijk kunstlicht schrikken vleermuizen af, met impact op hun jachttijd en vliegroutes. Om hun overlevingskansen te vergroten is doordachte verlichting belangrijk: indien mogelijk worden lichtpunten weggenomen of wordt het lichtspectrum van bestaande lichten aangepast naar oranjerood. Om een optimaal verlichtingsniveau te halen is het soms noodzakelijk om de hoogte en de tussenafstanden van de palen te veranderen. De nieuwe ledverlichting laat ook toe om de lichtbundel beter te richten naar het openbaar domein, waardoor het strooilicht in voortuinen of op gevels wordt beperkt. Voor de vleermuizen worden in totaal 555 armaturen aangepakt.” (TP)