“Vlaams Rampenfonds gaat schade sneller vergoeden”: hoop voor slachtoffers droogte 2022, die nog altijd op uitbetaling wachten

De Vlaamse regering zal in februari al het erkenningsdossier rond de watersnood in de Westhoek van november 2023 behandelen. Dat is snel, want normaal duurt het een jaar voor de bevindingen van onder meer het KMI en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op de regeringstafel komen. Zo is momenteel nog geen enkel slachtoffer van de droogte van de zomer van 2022 vergoed door het Vlaams Rampenfonds. “De uitbetaling is een groot fiasco”, foetert Vlaams parlementslid Maxim Veys (Vooruit).

West-Vlaanderen kreeg de voorbije jaren geregeld met extreem weer te maken. Zo was er in juli 2021 grote wateroverlast, terwijl in de zomer van 2022 heel wat mensen schade leden door de extreme droogte.

“Voor deze twee door de Vlaamse regering erkende rampen werden respectievelijk 361 en 658 schadedossiers ingediend bij het Vlaams Rampenfonds”, zegt Vlaams parlementslid voor Vooruit Maxim Veys uit Kortrijk, die de cijfers opvroeg bij minister-president Jan Jambon (N-VA). “De uitbetaling van de schadedossiers aan de slachtoffers is echter een groot fiasco. Amper de helft van de slachtoffers van de wateroverlast van 2021 kreeg al een uitbetaling. In het dossier van de droogte van 2022 is zelfs nog geen enkel slachtoffer uitbetaald. Op die manier laat men de Vlamingen in de steek. Honderden mensen verloren hun hebben en houden door wateroverlast, heel wat boeren zagen delen van hun oogst verloren gaan door de droogte. Zij staan er echter alleen voor om deze schade aan te pakken. Zij kunnen vaak niet bij hun verzekeraar terecht en moeten zich richten tot het Vlaams Rampenfonds. Omdat het bijzonder lang duurt vooraleer de schadedossiers worden uitbetaald, zijn mensen genoodzaakt om renovaties uit eigen zak te betalen. De kosten lopen vaak op tot honderdduizenden euro”, zegt Maxim Veys.

“Normaal komt de watersnood van november volgende maand al op de regeringstafel” – Minister-president Jan Jambon

Volgens het Vlaams Rampenfonds zullen deze maand de eerste uitbetalingen gebeuren voor de slachtoffers van de droogte van 2022. Men streeft ernaar om in de loop van april deze ramp volledig behandeld te hebben.

Schadelijders

“De voorbije jaren zijn de weerfenomenen die als ramp worden erkend meer voorgekomen”, reageert Vlaams minister-president Jan Jambon. “Hierbij is de omvang van de rampen ook veel groter, waardoor de werklast voor het Vlaams Rampenfonds sterk gestegen is. Gevolg is dat er een achterstand was in de dossiers waardoor er een langere termijn was vooraleer de schade kon uitbetaald worden. Vooraleer een ramp kan worden erkend, moeten de aanvragen van de schadelijders onderzocht worden door wetenschappelijke instanties, zoals bijvoorbeeld het KMI, de Vlaamse Milieu Maatschappij en het Waterkundig Labo. We hebben met deze instanties recent protocollen afgesloten waardoor iedereen nu volgens dezelfde procedures werkt. Verder zijn er ook afspraken gemaakt op vlak van termijnen. Die afspraken leveren de nodige resultaten op, want we verwachten dat het erkenningsdossier voor de recente wateroverlast in de Westhoek van november 2023 in februari al op de regeringstafel komt. In het verleden duurde het soms meer dan een jaar vooraleer dat gebeurde.”

Betere werking

Ondertussen loopt ook de werking van het Vlaams Rampenfonds een stuk efficiënter. “Toen deze bevoegdheid overkwam van de federale overheid naar het Vlaamse niveau, verliep de overdracht niet ideaal en was er veel personeelsverloop”, vervolgt Jan Jambon. “Tijdens deze regeerperiode hebben we gezorgd dat er weer voldoende personeel aanwezig is bij het Vlaams Rampenfonds. Verder hebben we de werking gedigitaliseerd waardoor we nu eindelijk op kruissnelheid komen wat de uitbetalingen betreft. Doel is dat we in staat moeten zijn om de uitbetalingen te doen binnen het jaar van de erkenning, of nog sneller, zodat we even snel zijn als de verzekeringsmaatschappijen.”