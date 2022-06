Nummer 1722 geactiveerd voor risico op storm of wateroverlast

Het nummer 1722, voor niet-dringende interventies door de brandweer, wordt geactiveerd. Dat meldt de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken donderdag, nadat het KMI waarschuwt voor regen- en onweerszones.

Donderdagavond en -nacht bereikt een actieve regen- en onweerszone het oosten van ons land. In het tweede deel van de nacht kunnen tijdelijk ook het centrale deel van het land en het noorden getroffen worden. Vrijdag is het erg onstabiel met regelmatig buien en onweer, soms zijn de buien intens en plaatselijk gaan ze gepaard met hagel en/of windstoten.

De gemakkelijkste manier om een niet-dringende brandweerinterventie te vragen, is via het digitale loket 1722.be. Bellen naar 1722 kan ook. Het noodnummer 112 is enkel bedoeld voor mogelijk levensbedreigende situaties.