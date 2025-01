“Kans is groot dat we morgen onder een wit tapijt ontwaken”: sneeuwzone trekt vanavond over (West-)Vlaanderen

In de loop van de (voor)avond trekt een eerste sneeuwzone over onze provincie en de rest van Vlaanderen. “De weermodellen tonen momenteel een mogelijk sneeuwtapijt van twee tot vijf centimeter aan”, zegt Nicolas Roose van MeteoSupport.

Koning Winter lijkt eindelijk volledig in het land te zijn. Vanaf 17 uur zou het boven West-Vlaanderen matig kunnen sneeuwen, zegt Nicolas Roose (34) van MeteoSupport.

“De winterse neerslagzone bevindt zich momenteel boven Amiens, zo’n honderd kilometer ten zuiden van Rijsel. En die schuift langzaam, maar zeker naar onze contreien op. Tussen 17 en 19 uur zal West-Vlaanderen matige sneeuwval over zich heen krijgen, met de focus op het zuidoosten van de provincie. Maar ook elders zullen er heel wat vlokken naar beneden dwarrelen. De kust zal het moeten stellen met regen en smeltende sneeuw.”

Later op de avond neemt de sneeuwzone in intensiteit af, maar na middernacht kan die weer toenemen. “Al moeten we dit nog onder voorbehoud plaatsen”, klinkt het. “Als dit het geval is, zullen we morgen ontwaken met twee tot vijf centimeter sneeuw.”

En die zal ook (deels) blijven liggen. “Het kwik zal morgen niet hoger dan 1 graad Celsius klimmen. Goed nieuws voor de jongsten onder ons, op de weg wordt het dus opletten geblazen.”

Donderdag droge, maar koude dag

Morgen lijkt een droge dag te worden, met misschien een winterse bui. De nacht van donderdag op vrijdag zal het kwik opnieuw enkele graden onder nul duiken en zullen de natte weggedeelten aanvriezen. Afstand houden is dus de boodschap.”