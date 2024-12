Gevel van uitgebrande loods in Brugge stort in, windvlaag ligt vermoedelijk aan de oorzaak

Donderdagavond even over middernacht is in de Baron de Serretstraat in Sint-Michiels bij Brugge de voorgevel van de loods waar afgelopen dinsdag een felle brand woedde naar beneden gekomen.

Het waren buurtbewoners die een hels lawaai hoorden en merkten dat de voorgevel naar beneden was gekomen. Omdat de brokstukken de toegang tot de andere garages blokkeerden, kwam de brandweer puinruimen en de omgeving veilig stellen. Vermoedelijk is een windvlaag de reden waardoor de al wankele gevel het begaf.