Druk in stations en op treinen naar de kust

Niet alleen op de wegen naar de kust is het zaterdag druk, ook de treinen richting het strand zitten goed vol. “We zijn al de hele ochtend de mensen aan het kanaliseren in de stations van Brussel, Gent en Brugge, en op die manier is de drukte beheersbaar”, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols.

Bovenop het normale treinverkeer, legde de NMBS zaterdag tien extra treinen in naar de kust. Dat was er nog eentje meer dan aangekondigd. En de extra treinen kwamen goed van pas, want “het is druk in de stations en op de treinen”, aldus Crols.

In de stations van Brussel, Gent en Brugge worden de reizigers gekanaliseerd. Dat betekent dat ze niet op het perron worden toegelaten indien een aankomende trein al vol zit. Ze worden dan naar andere treinen richting de kust geleid. “Dat doen we in die stations al de hele voormiddag”, aldus Crols.

De avondlijke uittocht van de kust weer naar het binnenland verloopt meestal iets gespreider en zou dus in principe geen grote problemen mogen opleveren.