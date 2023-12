Daar is de sneeuw: eerste vlokken vallen aan onze kust (maar blijven niet liggen)

Zaterdagochtend zijn de eerste sneeuwvlokjes gevallen in West-Vlaanderen. De kans bestaat dat er dit weekend nog meer sneeuw valt, maar op sneeuwpret hoeven we volgens weerman David Dehenauw niet te rekenen.

Dat er kans was op winterse buien, was voorspeld. In de loop van de voormiddag vielen aan de kust, onder meer in Oostende en Blankenberge, de eerste vlokjes uit de lucht. Later breidde de sneeuwzone zich uit richting onder meer Jabbeke en Zedelgem. Sneeuwballengevechten en sneeuwmannen zullen we echter niet te zien krijgen. “De temperatuur is positief, dus die sneeuw blijft niet lang liggen. Aan de kust smelt die sowieso”, weet weerman David Dehenauw.

Later dit weekend kan er nog sneeuw vallen, ook in de rest van de provincie. “Die kans bestaat”, aldus Dehenauw. “Maar ook dan zal de sneeuw niet blijven liggen, want in de loop van zondag krijgen we zachtere temperaturen.”