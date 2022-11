Actiegroepen willen verlengde vergunning Silvamo-stort in Kortemark aanvechten

Twee actiegroepen stappen naar de Raad voor Vergunningsbetwisting tegen de vergunning van het Silvamo-stort in Kortemark. Dat staat in een mededeling van actiegroepen Leefbaar Groot Kortemark en Climaxi. Deze week verlengde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) de exploitatievergunning voor de reeds bestaande stortplaats. Een uitbreiding van de stortplaats werd wel geweigerd.

Omwonenden van de stortplaats in Kortemark zijn naar eigen zeggen zwaar teleurgesteld na het lezen van het besluit van minister Demir. “In de vergunning is te lezen dat het mogelijk zal zijn om in Kortemark PFAS-gronden te storten met een hallucinant zware verontreiniging. Het gaat daarbij om 50.000 microgram PFAS per kilogram droge stof, terwijl de risicogrens voor PFAS op 3 microgram is bepaald. Dit heeft desastreuze gevolgen voor Kortemark. Werkelijk alle PFAS-gronden uit binnen- en buitenland kunnen nu naar de stortplaats worden afgevoerd, terwijl die niet eens vergund is voor gevaarlijk afval”, klinkt het bij de actiegroepen.

Controle

De omwonenden zijn ook ongerust over de controle van het stort. “Door een gebrek aan meetpunten in de beek waarin Silvamo loost, heeft de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) geen beeld van de situatie van vandaag. Men tast dus in het duister om de waterkwaliteit te kunnen vergelijken met een voorgaande periode van de vergunning.”

Verder spreken de actiegroepen ook over belangenvermenging tussen de stortplaatsuitbater en het bedrijf dat de controlestalen neemt van het lozingswater. “Zo is Enviro+ voor 50 procent eigenaar van Silvamo NV. Enviro+ investeerde in 2015 in BOVA Environmental Consulting NV om die later om te vormen tot BOVA ENVIRO+ NV. Die laatste vennootschap opereert als milieuadviesbureau voor Silvamo”, klinkt het. “Voor ons is het duidelijk, het voorzorgsbeginsel wordt met de voeten getreden. Leefbaar Groot Kortemark en Climaxi stappen naar de Raad voor vergunningsbetwisting en organiseren een buurtvergadering om de omwonenden te informeren.”

