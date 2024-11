VRT-CEO Frederik Delaplace reageert op nieuwe heisa bij openbare omroep: “Bij elke melding of indicatie is ingegrepen”

VRT-topman Frederik Delaplace heeft niet overwogen om ontslag te nemen na de nieuwe heisa bij de openbare omroep. Dat heeft de CEO vrijdag gezegd in Terzake. Hij herhaalde daar ook dat hij zelf als gedelegeerd bestuurder niet op de hoogte is van “officiële klachten” over grensoverschrijdend gedrag. Maar hij voegt er wel aan toe dat er “de afgelopen jaren bij elke melding of indicatie” over problemen bij de directie Content “is ingegrepen”.

In het weekblad HUMO werd dinsdag uit de doeken gedaan hoe er al jaren klachten zouden zijn geweest over het gedrag van gewezen directeur Content Ricus Jansegers. Die klachten zouden bij Delaplace zijn beland. Die liet in september in het Vlaams Parlement echter verstaan dat hij “geen weet” had van klachten over grensoverschrijdend gedrag.

Oppositiepartij Groen beschuldigde de CEO daarop van leugens en ook de vakbonden bij de openbare omroep stelden de positie van Delaplace in vraag. De nieuwe minister van Media, Cieltje Van Achter (N-VA), bleef hem wel steunen.

Ontslag niet aan de orde

Delaplace heeft zelf niet aan opstappen gedacht, zo zei hij in Terzake. “We staan met deze organisatie voor een belangrijk kantelpunt. Het zou heel flauw zijn als de kapitein op dat moment het schip verlaat. Maar we kunnen zeker leren uit zaken die beter kunnen”, aldus Delaplace.

Delaplace houdt vol dat hij zelf niet op de hoogte is van “officiële klachten” over grensoverschrijdend gedrag. Maar dat neemt niet weg dat hij als CEO wel op de hoogte was van de problemen in de directie Content. “Uiteraard was ik op de hoogte van die problemen. Anders hadden we dat soort maatregelen ook niet moeten nemen.”

“We hebben de afgelopen jaren bij elke melding of indicatie dat er zaken binnen de directie Content niet volgens de normen van de VRT verliepen, ingegrepen. We hebben actie ondernomen”, aldus Delaplace. De CEO erkent wel dat het achteraf bekeken beter was geweest om sneller te kiezen voor “een objectiverend onderzoek door de dienst welzijn om de juiste maatregelen te nemen.”