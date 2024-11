VRT-CEO Frederik Delaplace erkent dat hij vroeger had moeten ingrijpen

Frederik Delaplace, de CEO van de VRT, heeft in een intern interview bij de openbare omroep erkend dat het achteraf bekeken beter was geweest om vroeger een objectiverend onderzoek te bestellen naar de gang van zaken in zijn directie Content. Dat bevestigt een woordvoerster van het bedrijf.

De directie van de openbare omroep organiseerde na een rumoerige week een interne sessie om op vragen van het personeel te antwoorden. De VRT-medewerkers konden vooraf vragen insturen en het gesprek online volgen. Volgens de vakbonden hebben veel VRT-medewerkers hun stem laten horen.

In het weekblad HUMO werd dinsdag uit de doeken gedaan hoe er al jaren klachten zouden zijn geweest over het gedrag van gewezen directeur Content Ricus Jansegers. Die klachten zouden bij Delaplace zijn beland. Die liet in september in het Vlaams Parlement echter verstaan dat hij “geen weet” had van klachten over grensoverschrijdend gedrag.

In vraag

Oppositiepartij Groen beschuldigde de CEO daarop van leugens en ook de vakbonden bij de openbare omroep stelden de positie van Delaplace in vraag. De nieuwe minister van Media, Cieltje Van Achter (N-VA), bleef hem wel steunen.

Vakbondsvertegenwoordigers van de VRT gingen vrijdag langs bij de minister. “We hebben uitgebreid de dramatische situatie besproken waarin de VRT is terecht gekomen”, zegt de christelijke bond in een mededeling aan zijn leden. “Het was een geanimeerd gesprek, met heel uiteenlopende meningen en visies”, klinkt het bij de socialistische ACOD.

Mails personeel

Dat de kwestie leeft onder het personeel, blijkt uit twee mails die vrijdag circuleerden. Eerst was er een mail van de personeelsvereniging Iedereen VRT, waarin die stelt dat “er echt wel opgetreden wordt tegen mistoestanden” en dat toxisch gedrag “soms zelfs heel drastisch” wordt aangepakt. De brief leidde volgens verschillende media tot een scherpe reactie van schermgezicht Bart Schols, die de mededeling ongepast vond.

De directie zegt blij te zijn dat Iedereen VRT “erkent dat er heel wat vooruitgang is geboekt op vlak van onder meer het welzijnsbeleid binnen VRT”. Over de reactie van Schols klinkt het dat die “niet bijdraagt aan meer rust”. “We gaan met hem uiteraard in gesprek over zijn bezorgdheden.”